Miley Cyrus’tan Paskalya pozları
ABD’li şarkıcı Miley Cyrus, Vogue dergisi için Paskalya Bayramı’na özel çekim gerçekleştirdi.
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ABD’li şarkıcı Miley Cyrus, * Paskalya Bayramı’nı özel bir çekimle kutladı.
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25 yaşındaki şarkıcı, bayram için Amerikan Vogue dergisiyle ortak bir çalışmaya imza attı.
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Paskalya temalı çekimde Cyrus, dev tavşanlar, yumurtalar ve çiçeklerle Vijat Mohindra’nın objektifine poz verdi.
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Fotoğraflarını Instagram hesabından da paylaşan şarkıcı, “Mutlu Paskalyalar” notunu düştü.
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* PASKALYA BAYRAMI NEDİR?
Hristiyanlıktaki en eski ve en önemli bayram olan Paskalya Bayramı’nda, İsa'nın çarmıha gerildikten sonra 3. günde dirilişi kutlanır. Her yılın mart ayı sonundan nisan ayının sonuna kadar olan dönemi kapsar. Kiliselerde pazar günleri kutlanan Paskalya gününün diğer isimleri ise kıyam yortusu, diriliş günüdür.
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6Paskalya Günü, ilkbahar gün dönümünün yaşandığı 21 Mart’ta dolunayın görülmesinden sonraki ilk pazar günüdür. Bu nedenle Paskalya Günü’nün tarihi değişebilmekle birlikte genellikle, Paskalya tarihi için Nisan ayının ikinci pazarı önerilir. Paskalya Bayramı’nı batıdaki Katolikler 1 Nisan 2018 tarihinde, doğudaki Ortodokslar ise 8 Nisan 2018 tarihinde kutlayacaklar. Paskalya Bayramı’nda genellikle çikolatadan yapılan Paskalya tavşanı ve Paskalya yumurtası hediye edilir.
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