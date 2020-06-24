Miley Cyrus’tan temizlik itirafı

Ünlü şarkıcı Miley Cyrus, katıldığı bir yayında, dört aylık karantina sürecinde saçlarını sadece iki kez yıkadığını söyleyerek hayranlarını şaşırttı.

ntv.com.tr 24.06.2020 - 09:34

Miley Cyrus’tan temizlik itirafı - 1

Yaptığı radikal açıklamalarla bilinen dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Miley Cyrus, aç temizliği konusunda hayranlarını şaşırtan bir itirafta bulundu.

Miley Cyrus’tan temizlik itirafı - 2

Variety’nin The Big Ticket adlı podcast yayınına katılan 27 yaşındaki şarkıcı, Covid-19 salgını nedeniyle karantinada geçen dört ay içinde saçlarını sadece iki kez yıkadığını açıkladı.

Miley Cyrus’tan temizlik itirafı - 3

Marc Malkin’e konuşan Cyrus, “Geçen dört ayda sanırım saçımı iki kez yıkadım. Biri senin için, diğeri de Sir Elton John içindi” dedi.

Miley Cyrus’tan temizlik itirafı - 4

Cyrus, mayıs ayında, ünlülerin saç stilisti olarak ünlenen Sally Hershberger’ın yaptığı yeni saç modelini Instagram’da paylaştı.

Miley Cyrus’tan temizlik itirafı - 5

Daha önce panseksüel (Cinsel kimliği ya da toplumsal kimliğini göz önünde bulundurmaksızın farklı eğilimleri olan insanlara ilgi duyan) olduğunu açıklayan Cyrus, daha önce verdiği bir röportajda, hemcinsilerine çağrıda bulunarak, “Eğer ilk olarak kendinizi seviyorsanız, gerisi kimi ilgilendirir? Önce kendini sevin. Her şeyin başı, sizsiniz” ifadelerini kullanmıştı.

Miley Cyrus’tan temizlik itirafı - 6

Cyrus, hemcinslerine önce kendilerini sevmeleri gerektiğini belirterek, "Çocuk istemediğiniz zaman, insanlar size acıyorlar ve sizin soğuk, kalpsiz ve aşkı anlayamayan biri olduğunuzu düşünüyorlar" diye konuşmuştu.

Miley Cyrus’tan temizlik itirafı - 7
Miley Cyrus’tan temizlik itirafı - 8
Miley Cyrus’tan temizlik itirafı - 9

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