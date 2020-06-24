Miley Cyrus’tan temizlik itirafı

Daha önce panseksüel (Cinsel kimliği ya da toplumsal kimliğini göz önünde bulundurmaksızın farklı eğilimleri olan insanlara ilgi duyan) olduğunu açıklayan Cyrus, daha önce verdiği bir röportajda, hemcinsilerine çağrıda bulunarak, “Eğer ilk olarak kendinizi seviyorsanız, gerisi kimi ilgilendirir? Önce kendini sevin. Her şeyin başı, sizsiniz” ifadelerini kullanmıştı.