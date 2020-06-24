Miley Cyrus’tan temizlik itirafı

ntv.com.tr 24.06.2020 - 09:34
Yaptığı radikal açıklamalarla bilinen dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Miley Cyrus, aç temizliği konusunda hayranlarını şaşırtan bir itirafta bulundu.
Variety’nin The Big Ticket adlı podcast yayınına katılan 27 yaşındaki şarkıcı, Covid-19 salgını nedeniyle karantinada geçen dört ay içinde saçlarını sadece iki kez yıkadığını açıkladı.
Marc Malkin’e konuşan Cyrus, “Geçen dört ayda sanırım saçımı iki kez yıkadım. Biri senin için, diğeri de Sir Elton John içindi” dedi.
Cyrus, mayıs ayında, ünlülerin saç stilisti olarak ünlenen Sally Hershberger’ın yaptığı yeni saç modelini Instagram’da paylaştı.
Daha önce panseksüel (Cinsel kimliği ya da toplumsal kimliğini göz önünde bulundurmaksızın farklı eğilimleri olan insanlara ilgi duyan) olduğunu açıklayan Cyrus, daha önce verdiği bir röportajda, hemcinsilerine çağrıda bulunarak, “Eğer ilk olarak kendinizi seviyorsanız, gerisi kimi ilgilendirir? Önce kendini sevin. Her şeyin başı, sizsiniz” ifadelerini kullanmıştı.
Cyrus, hemcinslerine önce kendilerini sevmeleri gerektiğini belirterek, "Çocuk istemediğiniz zaman, insanlar size acıyorlar ve sizin soğuk, kalpsiz ve aşkı anlayamayan biri olduğunuzu düşünüyorlar" diye konuşmuştu.