Miley Cyrus'tan yeni malikaneye 4.5 milyon dolar

Hannah Montana serisiyle çocuk yaşta şöhreti yakalayan Miley Cyrus, Los Angeles'ta ünlülerin yaşamak için sıklıkla tercih ettiği Hidden Hills bölgesinden 4.5 milyon dolar ödeyerek bir malikane satın aldı. (Fotoğraflar: BACKGRID U.K)

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27.07.2020 - 12:26

Şarkıcı Miley Cyrus, geniş bir arazi üzerinde yer alan gösterişli malikane için 4.5 milyon dolar ödedi.

Cyrus'ın satın aldığıyeni malikanesi 1950'lerde inşa edildi. Fakat o zamandan bu yana defalarca restore edildi ve çağa uygun hale getirildi.







27 yaşındaki yıldızın daha önceden de bu bölgede iki yıl önce sattığı bir malikanesi vardı.







Yeni evde 6 tane yatak odası bulunuyor ve bu yatak odalarının her birinin de kendine ait bir banyosu var.







Lüks evin en büyük yatak odası ise en üst katta yer alıyor. Burada bir giyinme odası, balkon, büyük bir banyo ve bir de şömine yer alıyor.







Cyrus'ın yeni malikanesinin oturma odası, tabandan tavana kadar uzanan camlı kapılara sahip ve buradan bahçeye çıkılabiliyor.







Öte yandan Cyrus'ın yeni malikanesinin bulunduğu bölgede Britney Spears, Jennifer Mohez, Sharon ve Ozzy Osbourne gibi ünlülerin de evleri bulunuyor.

İşte yıldız şarkıcının yeni malikanesinden diğer kareler...

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