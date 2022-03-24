    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

Miley Cyrus’un özel jetine yıldırım çarptı

Yıldız şarkıcı Miley Cyrus ve ekibi havada korku dolu anlar yaşadı. Cyrus'un ekibiyle birlikte yolculuk yaptığı jetine yıldırım çarpınca acil iniş yapıldı.

Haberler 24.03.2022 - 10:04

Miley Cyrus’un özel jetine yıldırım çarptı - 1

Miley Cyrus ve ekibi Güney Amerika turnesi için yolculuk ederken havada korku dolu anlar yaşadı.


Miley Cyrus’un özel jetine yıldırım çarptı - 2

Paraguay’ın başkenti Asunción’a gitmekte olan özel jet, yıldırım çarpması sebebiyle acil iniş yapmak zorunda kaldı.


Miley Cyrus’un özel jetine yıldırım çarptı - 3

Durumu iyi olan Cyrus, bir mesaj yayınlayarak hayranlarına güvende ve iyi olduğuna dair bilgi verdi.


Miley Cyrus’un özel jetine yıldırım çarptı - 4

Instagram hesabından hayranlarına seslenen yıldız şarkıcı Asunción şehrindeki performansını da iptal etmek zorunda kaldı.


Miley Cyrus’un özel jetine yıldırım çarptı - 5

Turne kapsamında Güney Amerika’yı gezen 29 yaşındaki şarkıcı, kazadan önce Arjantin’de hayranlarıyla buluşmuştu.

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER