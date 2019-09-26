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Miley Cyrus'un sapığı yakalandı

Dünyaca ünlü yıldız Miley Cyrus'u hamile bırakmakla tehdit eden sapığı Las Vegas’ta yakalandı ve tutulanarak cezaevine gönderildi.

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    Ünlü oyuncu Miley Cyrus’u tecavüzle tehdit eden kişi Las Vegas’ta yakayı ele verdi. 

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    TMZ’in haberine göre; David Rumsay isimli kişi ünlü yıldızın bir konserinde korumaları tarafından kalabalıkta fark edilip, izlendi ve yakalandı.


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    26 yaşındaki Cyrus’ı hamile bırakmakla da tehdit eden Rumsay tutuklandı.


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    Öte yandan ünlü yıldz özel hayatında meslektaşı Liam Hemsworth ayrılık kararı almış ve ardından ünlü blog yazarı Kaitlynn Carter ile tatilde görüntülenmişti.


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    Panseksüel olduğunu açıklayan Cyrus geçtiğimiz günlerde Kaitlynn Carter ile olan birlikteliğini de noktaladı.
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