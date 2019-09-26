Dünyaca ünlü yıldız Miley Cyrus'u hamile bırakmakla tehdit eden sapığı Las Vegas’ta yakalandı ve tutulanarak cezaevine gönderildi.
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Ünlü oyuncu Miley Cyrus’u tecavüzle tehdit eden kişi Las Vegas’ta yakayı ele verdi.
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TMZ’in haberine göre; David Rumsay isimli kişi ünlü yıldızın bir konserinde korumaları tarafından kalabalıkta fark edilip, izlendi ve yakalandı.
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26 yaşındaki Cyrus’ı hamile bırakmakla da tehdit eden Rumsay tutuklandı.
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Öte yandan ünlü yıldz özel hayatında meslektaşı Liam Hemsworth ayrılık kararı almış ve ardından ünlü blog yazarı Kaitlynn Carter ile tatilde görüntülenmişti.
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Panseksüel olduğunu açıklayan Cyrus geçtiğimiz günlerde Kaitlynn Carter ile olan birlikteliğini de noktaladı.