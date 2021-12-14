Milla Jovovich'ten kürtaj yasası çıkışı

"BİRÇOK YARDIMCIM VAR"



Ünlü yıldız, geçen hafta evinde üç çocuklu ve hareketli hayatının görüntülerine yer verdiği fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı ve "Geçen haftaya küçük bir bakış... Şimdi bu anlar ideal gibi görünüyor ve gerçekten de öyle. Bunun için de birkaç neden var. Birçok yardımcım var. Ailemle yıllardır birlikte olan, en yakın ve değerli arkadaşlarıma dönüşen iki tane dadım var. Babam bizimle yaşıyor ve her zaman orada. Hayatımıza neşe katan harika arkadaşlarım ve ailem var" dedi.