Milli Piyango bilet sorgulaması nasıl yapılır? 2022 Milli Piyango Sonuçları ntv.com.tr'de!

Haberler 28.12.2021 - 14:58
Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 670 milyon 760 bin TL olacak.
2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında büyük ikramiye olarak ise 120 milyon lira verilecek.
Milli Piyango yılbaşı bileti, Milli Piyango resmi internet sitesi olan Millipiyangoonline.com üzerinden kolayca sorgulanabilecek.
Çeyrek, yarım ve tam Milli Piyango bileti sorgulama işlemi hem mobil hem de masaüstü cihazlardan gerçekleşebilecek.
Tam bilet fiyatı 120 TL.
Yarım bilet fiyatı 60 TL.
Çeyrek bilet fiyatı 30 TL.
Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir.
Biletin arkasında bayii satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir.
Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir.
Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır.
Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.
18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.
2022 Milli Piyango çekiliş sonuçları, NTV.com.tr'den anlık ve canlı olarak takip edilebilecek.