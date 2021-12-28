Milli Piyango bilet sorgulaması nasıl yapılır? 2022 Milli Piyango Sonuçları ntv.com.tr'de!

Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişi için geri sayım başladı. Peki, 2022 yılbaşı Milli Piyango çekilişinde kaç milyon dağıtılacak? Milli Piyango bilet sorgulama nasıl ve nereden yapılır? Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar? İşte ayrıntılar...

Haberler 28.12.2021 - 14:58

Milli Piyango bilet sorgulaması nasıl yapılır? 2022 Milli Piyango Sonuçları ntv.com.tr'de! - 1

2022 YILBAŞI MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİNDE KAÇ MİLYON DAĞITILACAK?

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı  670 milyon 760 bin TL olacak.

2022 yılbaşı özel çekilişi kapsamında büyük ikramiye olarak  ise 120 milyon lira verilecek.

Milli Piyango bilet sorgulaması nasıl yapılır? 2022 Milli Piyango Sonuçları ntv.com.tr'de! - 2

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Milli Piyango yılbaşı bileti, Milli Piyango resmi internet sitesi olan Millipiyangoonline.com üzerinden kolayca sorgulanabilecek.

Çeyrek, yarım ve tam Milli Piyango bileti sorgulama işlemi hem mobil hem de masaüstü cihazlardan gerçekleşebilecek.

Milli Piyango bilet sorgulaması nasıl yapılır? 2022 Milli Piyango Sonuçları ntv.com.tr'de! - 3

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Tam bilet fiyatı 120 TL.

Yarım bilet fiyatı 60 TL.

Çeyrek bilet fiyatı 30 TL.

Milli Piyango bilet sorgulaması nasıl yapılır? 2022 Milli Piyango Sonuçları ntv.com.tr'de! - 4

SAHTE MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ANLAŞILIR?

Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir.

Biletin arkasında bayii satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir.

Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir.

Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır.

Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.

18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

Milli Piyango bilet sorgulaması nasıl yapılır? 2022 Milli Piyango Sonuçları ntv.com.tr'de! - 5

2022 MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI

2022 Milli Piyango çekiliş sonuçları, NTV.com.tr'den anlık ve canlı olarak takip edilebilecek.

2020 MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI

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