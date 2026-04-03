Milli Takım için yeni marş hazırlığı. Sinan Akçıl ismi öne çıkıyor
03.04.2026 12:37
NTV - Haber Merkezi
2026 Dünya Kupası'na katılacak A Milli Futbol Takımı için yeni marş düşünülüyor. Ünlü müzisyen Sinan Akçıl da bu çağrıya kayıtsız kalamadı.
A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanması büyük bir coşku yarattı. Tarihi zafer tüm Türkiye'yi sevince boğarken, sosyal medyada marş tartışmaları da başladı.
2002 Dünya Kupası için Tarkan’ın hazırladığı "Bir Oluruz Yolunda" şarkısının etkisi hala sürerken; birçok kişi yeni marş yapılması yönünde taleplerde bulunmaya başladı.
"ŞARKI SAVAŞLARI" BAŞLAR DEMİŞTİ
Birçok sosyal medya kullanıcısı Tarkan'dan yeni bir şarkı beklerken, farklı sanatçılar da gündem oldu. Sinan Akçıl, Kosova galibiyeti üzerine kendisine gelen mesajlar sonrası "Sanırım 2026 Dünya Kupası 'şarkı savaşları' başlar yakında, iyi olan kazansın" diyerek Milli Takım için marş hazırlama konusuna yeşil ışık yaktı.
"KONU HEP KIRMIZI BEYAZ"
Ardından bir açıklama daha yapan Sinan Akçıl, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir araya geleceğini duyurdu.
Ünlü müzisyen, "Az önce kıymetli Federasyon Başkanı İbrahim Bey aradı. Tüm güzel duygularımı bir kez de yüzüne ifade etme şansım oldu. Diğer konular bize kalsın, tek söylemek istediğim onun 'melek kızı' bu işin ruhunu ayakta tutanların başında geliyor. Haftaya bir Riva ziyaretim olacak. Konu hep kırmızı beyaz. Allah’a şükür, iyi ki varlar" dedi.
Sinan Akçıl'ın bu paylaşımı sonrası 2026 Dünya Kupası öncesinde yeni bir milli takım marşı hazırlanacağı iddiası kuvvetlendi.
Öte yandan 2026 Dünya Kupası açılış maçı 11 Haziran 2026 tarihinde oynanacak. Şampiyonun belli olacağı final karşılaşması ise 19 Temmuz'da yapılacak. Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenleyeceği dev turnuvada Türkiye'nin maçları ise şöyle:
14 Haziran 2026 Türkiye–Avustralya/ TSİ 07.00
19 Haziran 2026 Türkiye–Paraguay/ TSİ 07.00
25 Haziran 2026 Türkiye–ABD/ TSİ 05.00