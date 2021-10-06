Milli voleybolcu Zehra Güneş'in Cristiano Ronaldo hayranlığı

22 yaşındaki sporcu, "Cristiano Ronaldo'ya ayrı bir hayranlığım var. Gerçekten yaptığı işin bu kadar bilincinde olan, bu kadar profesyonel yaşayan başka bir sporcu görmedim. Bu alanda örnek bir sporcu" diye konuştu.

Vakıfbank altyapısında oynayan kız kardeşleriyle ilgili de konuşan Güneş, "Aslında onlarla aynı takımda oynamayı çok isterim. Aynı takımda oynamak nasıl bir his, tahmin bile edemiyorum. Takım arkadaşlarım da benim kardeşim tabii ki. Ancak aynı kandan olmak ve aynı şey için mücadele ediyor olmak çok farklı bir şey olsa gerek. Umarım çok yakın zamanda onlarla aynı takımda oynar ve aynı zafer hedeflerine koşabiliriz. Çok isterim" dedi.