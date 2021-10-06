Milli voleybolcu Zehra Güneş'in Cristiano Ronaldo hayranlığı
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız isimlerinden Zehra Güneş, NBA'in oyuncusu Kevin Durant tarafından takibe alınmasının ardından yaptığı açıklamada "Cristiano Ronaldo'ya ayrı bir hayranlığım var, bu kadar profesyonel yaşayan başka bir sporcu görmedim" diye konuştu.
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06.10.2021 - 09:59
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın dikkat çeken isimlerinden Zehra Güneş, yeni sezon öncesi samimi açıklamalarda bulundu. Sporx'ten Hakan Celep'e konuşan milli yıldız Cristiano Ronaldo ile ilgili dikkat çeken itirafta bulundu.
22 yaşındaki sporcu, "Cristiano Ronaldo'ya ayrı bir hayranlığım var. Gerçekten yaptığı işin bu kadar bilincinde olan, bu kadar profesyonel yaşayan başka bir sporcu görmedim. Bu alanda örnek bir sporcu" diye konuştu.
Güneş, "Voleybola başlamadan önce sporla hiç alakam yoktu. Akademik başarıma çok odaklı bir insandım" dedi.
Vakıfbank altyapısında oynayan kız kardeşleriyle ilgili de konuşan Güneş, "Aslında onlarla aynı takımda oynamayı çok isterim. Aynı takımda oynamak nasıl bir his, tahmin bile edemiyorum. Takım arkadaşlarım da benim kardeşim tabii ki. Ancak aynı kandan olmak ve aynı şey için mücadele ediyor olmak çok farklı bir şey olsa gerek. Umarım çok yakın zamanda onlarla aynı takımda oynar ve aynı zafer hedeflerine koşabiliriz. Çok isterim" dedi.
FAVORİLERİ
Türkiye dışında dünyada olmaktan en çok keyif aldığın yer neresiydi? - İtalya, Milano!
En sevdiğin yemek hangisi oldu Milano'da? - Makarna.
En sevdiğin tatlı? - San Sebastian.
Son okuğun kitap hangisiydi? - Serkan Karaismailoğlu'ndan Pia Mater.
Favori Türk şarkıcın, grubun? - Madrigal.
Son izlediğin dizi/film hangisi? - A Star is Born. 85. kez izledim herhalde. En sevdiğim film.
İşte Güneş'in Instagram hesabından öne çıkan bazı kareler...
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