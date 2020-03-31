Milli yıldız Yusuf Yazıcı kapı kapı dolaşarak yardım dağıtıyor

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, memleketi Trabzon'da corona virüs önlemleri kapsamında evlerinde bulunan ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi yardımında bulunuyor.

31.03.2020 - 10:31

Fransa'nın Lille Kulubü'nde kariyerini sürdüren futbolcu Yusuf Yazıcı, memleketi Trabzon'da yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtıyor.

YUSUF YAZICI'DAN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DESTEK (TIKLA İZLE)
Trabzonspor'dan sezon başında Fransa'nın Lille Kulubüne transfer olan ve sakatlığı nedeniyle Trabzon'da bulunan Yazıcı, Ortahisar ilçesine bağlı 3 Nolu Erdoğdu Mahallesi'nde vatandaşlara yardımda bulunuyor.


Yazıcı, mahalle muhtarı Mahmut Hayır'ın belirlediği ailelerin evlerine giderek, gıda kolilerini teslim ediyor.


Muhtar Hayır, yaptığı açıklamada, Yazıcı'nın daha önce ailesiyle birlikte 3 Nolu Erdoğdu Mahallesi'nde ikamet ettiğini belirterek, futbolcunun, virüs nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların yanı sıra ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunduğunu söyledi.

KARADENİZ YAŞAMI

İşte Yusuf Yazıcı'nın Trabzon'daki hayatından yansıyan bazı kareler...

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