Millie Bobby Brown ve Jake Bongiovi, Barbie ve Ken oldu

KARİYERİNE BİRÇOK BAŞARI SIĞDIRDI

Millie Bobby Brown, 12 yaşındayken başrolünde olduğu Stranger Things dizisiyle 2016'da Bir Drama Dizisinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Emmy Ödülü adaylığı aldı. Dizinin ikinci sezonuyla da 2018'de ikinci kez Emmy adaylığı kazandı.

Brown, 2018'de Time dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 kişisinden biri seçildi ve listeye dahil edilecek en genç kişi oldu.