Millie Bobby Brown ve Jake Bongiovi, Barbie ve Ken oldu

Haberler - ntv.com.tr 20.02.2022 - 13:47 | Son Güncelleme : 20.02.2022 - 14:35
Stranger Things dizisiyle çocuk oyuncu olarak ünlenen Millie Bobby Brown, artık 18 yaşında! İngiliz oyuncu, bir yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Jake Bongiovi ile birlikte doğum gününü kutladı.
Doğum günü partisinde Brown, Barbie gibi giyinirken, sevgilisi Bongiovi de Ken olarak kılık değiştirdi.
Londra’daki partide korseli bir kostüm giyen Brown, sarı peruğu ve vurgulu makyajıyla Barbie’ye benzemeye çalıştı.
Brown ve Bongiovi, Barbie ve Ken olarak çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştı.
Brown ve Jon Bon Jovi’nin 19 yaşındaki oğlu olan Jake Bongiovi, ilk kez Haziran 2021’de birlikte görüntülenmişti.
Millie Bobby Brown, 12 yaşındayken başrolünde olduğu Stranger Things dizisiyle 2016'da Bir Drama Dizisinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Emmy Ödülü adaylığı aldı. Dizinin ikinci sezonuyla da 2018'de ikinci kez Emmy adaylığı kazandı.
Brown, 2018'de Time dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 kişisinden biri seçildi ve listeye dahil edilecek en genç kişi oldu.
2019'da, 15 yaşında kurduğu kendi güzellik ve cilt bakım markası Florence By Mills'in çıkışını duyurdu.
Hollywood patronları, Brown'ın kısa süre içinde Jennifer Lawrence ve Emma Stone gibi Hollywood'un en çok kazanan kadın oyuncuları arasında yer alacağını düşündüklerini söylediler.
Daniel Richtman, Patreon aracılığıyla Netflix’in Brown ile bir ilk bakış anlaşması imzaladığını ve söz konusu açıklanmayan meblağın, Brown’ı 18 yaşın altındaki sektördeki en yüksek ücretli yetenek olarak gösterdiğini açıkladı.