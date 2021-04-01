Millie Bobby Brown'ın sette havlama alışkanlığı

"ENERJİYE İHTİYAÇ DUYARSA HAVLIYOR"

Henry, "Çekimler arasında kelimenin tam anlamıyla avazımız çıktığı kadar bağırarak şarkı söyledik. Çok eğlenceliydi. Havlamayı da seviyor" dedi.

Filmde Josh Valentine'i canlandıran Dennison şöyle konuştu:

"Bu onun için anlık bir şey miydi, havlamaktan hoşlandığı bir dönem miydi, bilmiyorum. Ama çekim öncesi enerjiye ihtiyaç duyarsa falan havlıyordu, böyle 'hav, hav, hav, hav' diye."