Millie Bobby Brown'ın sette havlama alışkanlığı

HOLLYWOOD'UN KAPILARI AÇILDI

Stranger Things dizisinin Brown'a açtığı kapılardan biri de Godzilla: King of The Monsters filminde rol alması oldu. ABD'de yeni gösterime giren devam filmi Godzilla Vs. Kong'da da yer aldı.

Genç oyuncunun The Girls I’ve Been ve The Thing About Jellyfish adlı iki proje üzerinde de çalıştığı biliniyor.

Netflix ile anlaşmasını yenileyen ünlü yıldızın Stranger Things'in devamında da rol alması bekleniyor.