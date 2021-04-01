Millie Bobby Brown'ın sette havlama alışkanlığı

ntv.com.tr 01.04.2021 - 07:11
Sinema ve dizi sektörünün 17 yaşındaki yükselen yıldızı Milliye Bobby Brown, setteki ilginç davranışıyla gündemde. Brown, 2019 yapımı Godzilla II: Canavarlar Kralı'ndaki (Godzilla: King of Monsters) Madison Russell karakterine yeniden hayat vererek gişe rekorları kıran filmin yeni devam filmi Godzilla Vs Kong'de başrolü oynuyor.
Metro gazetesine konuşan oyuncular Brian Tyree Henry ve Julian Dennison, Brown'ın çekimler arasında şarkı söylediğini ve bazen köpek taklidi yaptığını söyledi.
"ENERJİYE İHTİYAÇ DUYARSA HAVLIYOR"
Henry, "Çekimler arasında kelimenin tam anlamıyla avazımız çıktığı kadar bağırarak şarkı söyledik. Çok eğlenceliydi. Havlamayı da seviyor" dedi.
Filmde Josh Valentine'i canlandıran Dennison şöyle konuştu:
"Bu onun için anlık bir şey miydi, havlamaktan hoşlandığı bir dönem miydi, bilmiyorum. Ama çekim öncesi enerjiye ihtiyaç duyarsa falan havlıyordu, böyle 'hav, hav, hav, hav' diye."
SERVETİNİ BÜYÜTTÜ
Bu hafta vizyona giren yeni filmiyle yeniden adından söz ettiren Brown, bir süredir genç yaşına rağmen büyüttüğü servetiyle de konuşuluyor. Bilim kurgu dizisi Stranger Things'de çocuk oyuncu olarak parlamasıyla pek çok Hollywood projesi için kapılar Brown'a açıldı. Genç oyuncu, birlikte rol aldığı dev oyuncularla yarışacak kadar yüksek maaşlarla finansal olarak da büyüdü.
The Sun gazetesinin haberine göre İngiliz oyuncunun serveti yaklaşık 10 milyon dolara ulaştı.
HOLLYWOOD'UN KAPILARI AÇILDI
Stranger Things dizisinin Brown'a açtığı kapılardan biri de Godzilla: King of The Monsters filminde rol alması oldu. ABD'de yeni gösterime giren devam filmi Godzilla Vs. Kong'da da yer aldı.
Genç oyuncunun The Girls I’ve Been ve The Thing About Jellyfish adlı iki proje üzerinde de çalıştığı biliniyor.Netflix ile anlaşmasını yenileyen ünlü yıldızın Stranger Things'in devamında da rol alması bekleniyor.
Brown’ın anne ve babası, kızları doğduğunda İspanya’da yaşıyordu. Genç oyuncu dört yaşına geldiğinde ailece İngiltere’nin Dorset bölgesine taşındılar.
Brown’ın yeteneğini fark eden ailesi, o daha sekiz yaşındayken Florida’ya yerleşti. Böylece Brown, dokuz yaşındayken TV yapımı Alice in Once Upon a Time in Wonderland’de rol aldı. Ailece Hollywood’a taşınmalarının ardından Brown, menajeri Melanie Greene ile tanışarak şöhret basamaklarını tırmanmaya başladı.
Genç yıldız, Modern Family ve Grey’s Anatomy dizilerinde roller almasının ardından Stranger Things dizisinin başrol oyuncusu olarak dünya çapında ün kazandı.