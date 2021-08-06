Millie Bobby Brown'u rol arkadaşı David Harbour: Onun için endişeliyim

Stranger Things dizisiyle milyon dolarlık kazanç elde eden 17 yaşındaki oyuncu Millie Bobby Brown'un rol arkadaşı David Harbour, şöhretin genç rol arkadaşı Millie Bobby Brown'u kötü etkileceğinden endişelendiğini açıkladı.

06.08.2021 - 15:10

Millie Bobby Brown'u rol arkadaşı David Harbour: Onun için endişeliyim - 1
David Harbour, şöhretin genç rol arkadaşı Millie Bobby Brown'u kötü etkileceğinden endişelendiğini dile getirdi.


Millie Bobby Brown'u rol arkadaşı David Harbour: Onun için endişeliyim - 2
Stranger Things'te Jim Hopper'ı canlandıran Harbour, dizide birlikte rol aldığı Eleven karakterini oynayan Brown'u ünlü olmadan önce de tanıdığını söyledi.


Millie Bobby Brown'u rol arkadaşı David Harbour: Onun için endişeliyim - 3
Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Harbour, "Ona karşı gerçek bir koruma hissim var. Gerçek bir endişem var. Onun için, kazandığı şöhret ve mücadele etmesi gereken her şey için endişeleniyorum" dedi.
Millie Bobby Brown'u rol arkadaşı David Harbour: Onun için endişeliyim - 4
"Ona karşı her zaman baba şefkati hissettim" diyen Harbour, dizide Eleven'a babalık eden bir karakteri canlandırdığı için aileye dair düşüncelerinin de değiştiğini aktardı.


Millie Bobby Brown'u rol arkadaşı David Harbour: Onun için endişeliyim - 5
Harbour, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dizi, kalbimi birçok farklı şekilde açmamı sağladı. Bir ailem olmadan varlığımın ne kadar zayıf olduğunu anladım."

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