Millie Bobby Brown'u rol arkadaşı David Harbour: Onun için endişeliyim
Stranger Things dizisiyle milyon dolarlık kazanç elde eden 17 yaşındaki oyuncu Millie Bobby Brown'un rol arkadaşı David Harbour, şöhretin genç rol arkadaşı Millie Bobby Brown'u kötü etkileceğinden endişelendiğini açıkladı.
Abone ol
Paylaş
06.08.2021 - 15:10
David Harbour, şöhretin genç rol arkadaşı Millie Bobby Brown'u kötü etkileceğinden endişelendiğini dile getirdi.
Stranger Things'te Jim Hopper'ı canlandıran Harbour, dizide birlikte rol aldığı Eleven karakterini oynayan Brown'u ünlü olmadan önce de tanıdığını söyledi.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Harbour, "Ona karşı gerçek bir koruma hissim var. Gerçek bir endişem var. Onun için, kazandığı şöhret ve mücadele etmesi gereken her şey için endişeleniyorum" dedi.
"Ona karşı her zaman baba şefkati hissettim" diyen Harbour, dizide Eleven'a babalık eden bir karakteri canlandırdığı için aileye dair düşüncelerinin de değiştiğini aktardı.
Harbour, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dizi, kalbimi birçok farklı şekilde açmamı sağladı. Bir ailem olmadan varlığımın ne kadar zayıf olduğunu anladım."
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.