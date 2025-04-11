Milyonda 1 görülen hastalığa yakalanmıştı: Ukraynalı Myhailo Türkiye'de sağlığına kavuştu

15 AMELİYAT GEÇİRDİ

Milyonda bir görülen Ablefaron-makrostomi sendromuyla doğan, doğuştan göz kapakları olmayan, normalin üzerinde büyüklükte ağza sahip ve işitme sorunları olan Myhailo Popazav, 15 ameliyattan sonra sağlığına kavuştu. Popazav, kulaklarının yapılabilmesi için ileriki günlerde bir operasyon daha geçirecek.

''OLDUKÇA NADİR BİR DURUM''

Myhailo'nun sağlık sorunları hakkında bilgi veren Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Myhailo, Ukrayna Savaşı'nın başlangıcının hemen ardından Türkiye'ye getirildi. Savaşta mağdur olan çocuklardan biriydi. Sendromik olarak doğmuştu ve bu sendrom, milyonda bir görülen, oldukça nadir bir durum. Bu çocuklarda zeka yaşı, olması gerektiği gibi değil, ciddi şekilde geriydi. Doğduğunda göz kapakları yoktu, ağzı oldukça büyüktü, saçları yoktu. Hem gözleri hem kulakları gelişmemişti. Ellerinde ve parmaklarında da bazı problemler vardı" dedi.