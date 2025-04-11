Milyonda 1 görülen hastalığa yakalanmıştı: Ukraynalı Myhailo Türkiye'de sağlığına kavuştu
Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası, 3 yıl önce Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen, milyonda 1 görülen 'Ablefaron-makrostomi sendromu' ile dünyaya gelen Myhailo Popazav (10), Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki göz kapağı ve ağız küçültme ameliyatlarının ardından sağlığına kavuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, şubat ayında Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska ile savaş mağduru Ukraynalı çocukların kaldığı Ankara'daki Eryaman Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etmiş, ziyarete eşlik eden AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 2022 yılında AÜ Hastanesi'nde tedavi görüp sağlığına kavuşan Ukraynalı Myhailo Popazav hakkında Erdoğan ve Zelenska'ya bilgi vermişti.