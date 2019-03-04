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Milyoner çift Serena Williams ile Alexis Ohanian mücevher işine girdi

ntv.com.tr

Şampiyon tenisçi Serena Williams ve Reddit’in kurucusu olan eşi Alexis Ohanian, mücevher mağazası açtı.

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    Şampiyon tenisçi Serena Williams ve Reddit’in kurucusu olan eşi Alexis Ohanian, ortak bir girişimde bulundu.

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    37 yaşındaki tenis yıldızı Williams ile 35 yaşındaki eşi Ohanian, cumartesi günü Beverly Hills’te XIV Karats, Ltd adında bir mücevher dükkanı açtı.

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    Bir çocuğu bulunan Amerikalı çift, hafta sonu mücevher dükkanından çıkarken görüldü.

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    Çift neşeli halleriyle objektiflere yansırken, Ohanian’ın elinde kuyumcu dükkanından alınma bir alışveriş poşeti olması dikkat çekti.

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    Dünyanın en çok kazanan sporcuları arasında yer alan Williams ile 1,8 milyar dolarlık değeri olan Reddit’i kuran Ohanian, 2017 yılında en az 1 milyon dolar olduğu tahmin edilen bir düğünle evlenmişti.

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    Williams, düğünde 3,5 milyon dolarlık gelinlik giymişti.

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    Williams, düğünden birkaç ay önce, Eylül 2017’de kızı Alexis Olympia’yı dünyaya getirmişti.

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