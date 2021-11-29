Milyoner yarışmasında "TDK'de olmayan kelime" sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları)

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında daha önce de yayınlanmış bir soru özel bölümde tekrar ekrana geldi. "İlk hangi hayvana silikon takıldı?" sorusu geceye damga vurdu.

Yarışmacı Genco Demirer; inek, köpek, fare ve maymun şıklarından maymun şıkkını seçerek 60 bin TL kaybetti. Toplam 15 bin para ödülü kazanan yarışmacıya kaybettiren sorunun cevabı ise köpek olacaktı.