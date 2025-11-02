''Milyonlarca kişinin kullandığı ilaç, sanıldığı kadar güvenilir değil''

Mirror'da yer alan habere göre, eğer anksiyete atağını yatıştırmak için Lorazepam veya Alprazolam kullandıysanız, bu krizin altında yatan sebebin ne olduğunu ve bu durumu nasıl daha iyi yönetebileceğinizi anlamaya çalışmalısınız.

Benzodiazepinler (lorazepam ve alprazolam gibi), anksiyetenin semptomlarını hızla hafifletse de uzun vadeli kullanımları bağımlılık, tolerans gelişimi ve bilişsel bozulmalar gibi riskler taşır. Ayrıca bu ilaçlar anksiyetenin temel nedenlerine müdahale etmez, sadece geçici rahatlama sağlar. Uzmanlar, uzun süreli tedavi için psikoterapi gibi kalıcı çözüm sunan yöntemleri tercih ediyor.