Milyonlarca kişinin tükettiği popüler içecek sanıldığı kadar sağlıklı değil

British Heart Foundation tarafından yapılan açıklamaya göre, birçok kişinin sağlıklı bir alternatif olarak tercih ettiği smoothie'ler sanıldığı kadar faydalı olmayabilir.

Smoothie’lerin beklenen faydayı sağlamamasının temel nedenlerinden biri, meyveler blend edildiğinde hücre duvarlarının yıkılmasıyla doğal şekerlerin açığa çıkması. Bu süreçte ortaya çıkan "serbest şekerler", yiyecek ve içeceklere sonradan eklenen şekerlerle aynı etkiye sahip oluyor. Fazla miktarda tüketilmeleri ise kilo artışına neden olabiliyor.


Buna karşın, evde hazırlanan smoothie’ler genellikle hazır satılanlara kıyasla daha az şeker ve daha fazla lif içeriyor.

Express gazetesinin haberine göre, evde smoothie hazırlarken meyve ve yeşilliklerin yanı sıra yoğurt, fıstık ezmesi ya da protein tozu gibi besinlerin eklenmesi tavsiye ediliyor. Sıvı baz olarak ise su veya süt tercih edilebilir.


Beslenme uzmanı Jordan Spivak, meyvelerin karbonhidrat içerdiğini ve bunun kan şekeri üzerinde etkili olabileceğini vurguluyor. Spivak, bireysel beslenme ihtiyaçlarına uygun karbonhidrat miktarının belirlenmesi için bir diyetisyenle görüşülmesini öneriyor.


