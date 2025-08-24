Milyonlarca kişinin tükettiği popüler içecek sanıldığı kadar sağlıklı değil

Buna karşın, evde hazırlanan smoothie’ler genellikle hazır satılanlara kıyasla daha az şeker ve daha fazla lif içeriyor.

Express gazetesinin haberine göre, evde smoothie hazırlarken meyve ve yeşilliklerin yanı sıra yoğurt, fıstık ezmesi ya da protein tozu gibi besinlerin eklenmesi tavsiye ediliyor. Sıvı baz olarak ise su veya süt tercih edilebilir.





