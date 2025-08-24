Milyonlarca kişinin tükettiği popüler içecek sanıldığı kadar sağlıklı değil
British Heart Foundation tarafından yapılan açıklamaya göre, birçok kişinin sağlıklı bir alternatif olarak tercih ettiği smoothie'ler sanıldığı kadar faydalı olmayabilir.
Smoothie’lerin beklenen faydayı sağlamamasının temel nedenlerinden biri, meyveler blend edildiğinde hücre duvarlarının yıkılmasıyla doğal şekerlerin açığa çıkması. Bu süreçte ortaya çıkan "serbest şekerler", yiyecek ve içeceklere sonradan eklenen şekerlerle aynı etkiye sahip oluyor. Fazla miktarda tüketilmeleri ise kilo artışına neden olabiliyor.