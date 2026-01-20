Milyonluk evi satıldı mı? Pınar Altuğ açıklama yaptı
20.01.2026 16:28
Son Güncelleme: 21.01.2026 09:13
NTV - Haber Merkezi
Oyuncu Pınar Altuğ, bu kez Bebek'teki deniz manzaralı dairesiyle gündeme geldi. Ünlü isim, evini 108 milyon liraya sattığı iddialarına açıklık getirdi.
"Çocuklar Duymasın", “Omuz Omuza”, “Aile Reisi” gibi yapımlarla tanınan oyuncu Pınar Altuğ, Bebek'teki dairesini sattığı iddialarıyla gündem oldu.
"BEBEK'TEKİ EVİNİ SATTI" İDDİASI
Altuğ'un panoramik deniz manzaralı evini daha önce de satışa çıkardığı ancak alıcı bulamayınca kiraya verdiği öne sürülmüştü.
Bebek'te ünlü bir mekanın üst katında bulunan apartman dairesinin 2,5 milyon dolara; bugünkü kurla 108 milyon liraya satıldığı iddiaları sonrası Pınar Altuğ'dan açıklama geldi.
ALTUĞ'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Yağmur Atacan ile mutlu bir evliliği olan Pınar Altuğ, zaten o evde yaşamadıklarını ve çıkan haberlerin yalan olduğunu sosyal medya hesabından “Uydurulan haberlerde bugün” diyerek açıkladı.
Bir açıklama daha yapan Altuğ, evi satmadıklarını söyledi ve “Birileri evle ilgilendi ama satış olmadı” diye ekledi.