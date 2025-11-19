Mimar oldu, köyüne döndü: Onu "Küpeli Çoban" olarak tanıyorlar

Aşık, kendisine 'Küpeli Çoban' denildiğini ifade ederek, "Üniversiteyi bitirip köye döndüğümde saçlarım oldukça uzundu, küpelerim vardı. İnsanlar beni çok yadırgadı. Zamanla alıştılar, köyde de 'Küpeli Çoban' diye bir lakabım oldu" şeklinde konuştu.

Furkan Aşık'ın babası Hüseyin Aşık ise, "Üniversiteye gitti, köye bir geldi saçlar uzun, kadın saçı gibi olmuş. Kulaklarında da küpe vardı. İlk önce bir tedirgin oldum, bu çocuk nasıl yapacak buralarda diye. Ama fazla tınmadım (takmadım). Ama oğluma da niye böyle yaptın demedim. Bir gün kestirir dedim. Hayvancılık yapacağım dedi, bize de destek olmak düşer" dedi.