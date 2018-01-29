Mine Çayıroğlu Söz kadrosunda (Söz dizisinde kim kimdir)

Heyecan ve aksiyon dolu hikayesiyle yeni sezona da damgasını vuracak olan ‘Söz’de, Sarp Akkaya çok önemli ve sıra dışı bir karaktere hayat verecek.



Kasap Dragan



Başarılı oyuncu Sarp Akkaya’nın hayat vereceği Dragan Ratkoviç, doksanlı yıllarda bir ülkedeki iç savaş sırasında birçok Müslüman’ın katledildiği eylemlerin baş sorumlusudur. Yurt dışında yabancı devletler tarafından eğitilip, yine onlara hizmet etmesi için yetiştirilmiştir. Kadın çocuk yaşlı demeden karşısına çıkan her insanı kesip biçmiş, kurşuna dizdirmiş azılı bir katildir. ‘Kasap’ lakabı da buradan gelmektedir. Dragan ülke güvenliğini tehdit edecek hain bir plan için Türkiye’dedir.