Mine Tugay’ı sosyal medyadan taciz eden sanığa para cezası

NE OLMUŞTU?



Oyuncu Mine Tugay, 1 Kasım 2019 tarihinde ‘Instagram’ isimli sosyal medya platformundaki hesabı üzerinden hakaret, küfür ve taciz içerikli mesajlar gönderen Yusuf Bozkurt isimli kişiden şikayetçi olmuştu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bozkurt hakkında, “sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret” suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.