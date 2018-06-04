Miranda Kerr: Modelliği bırakmadım

2 Eşim her sabah 05.30'da uyanır, ben de onunla birlikte mecburen kalkarım. 06.00'da Flynn'i uyandırıp onu okula hazırlarım. Flynn, artık 7 yaşında olduğu için ne giyeceği konusunda çok seçici.

3 Sonra birlikte kahvaltı yaparız. Genellikle biraz ekmek, avokado ve elma suyuyla güne başlarım. Ofisim, Flynn'in okulunun köşesinde olduğu için onu bıraktıktan sonra iş yerime geçebiliyorum

4 Kazandığım tüm parayı şirketime yatırdım. Bu markanın sadece yüzü değilim; markanın altında yatan fikir benim, konsept benim, o benim bebeğim.

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Bu işe tüm kalbimle inanıyorum. Avustralya'daki ofisimde 30 kişi çalışıyor, Santa Monica'da da iki yıl önce küçük bir ofis açtım.

6 Ne yaparsam yapayım, anda kalmaya çalışıyorum. Çalışacağım veya çocuklarımla geçireceğim zamanı, büyükannemi arama saatimi bile organize ediyorum. Yoksa hiçbir şeye yetişemem.

7 Ürettiğimiz her şeyin organik sertifikası var. Birçok marka, organik malzeme kullandığını söylüyor ama aslında organik sertifikaları yok. Bu konuda çok katı standartlar var. Ürünlerde sülfat, paraben, silikon veya sentetik kokular kullanmıyoruz.

8 Kısa süre önce bir Japon markasının çekimlerine katıldım, yani hâlâ modelliğe devam ediyorum. Ama aileme ve şirketime daha çok odaklanmaya karar verdim.