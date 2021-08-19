Miranda Kerr: Orlando Bloom artık benim ağabeyim

Kerr, söyleşide, Orlando Bloom ile Katy Perry 2016’da birlikte olmaya başladıklarında Perry ile nasıl tanıştıklarını da anlattı. Ünlü model, “Orlando Katy ile flört etmeye başladığında beni davet etti ve Katy de oradaydı. Hemen birbirimizle kaynaştık. Flynn ile nasıl olduklarını gördüm. Flynn ile gülüp oynuyordu. Onun annesi olmaya çalışmıyordu. Arkadaş canlısı ve eğlenceliydi. İşte bunlar tek isteyebileceğiniz şeyler” dedi.