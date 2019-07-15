Miranda Kerr üçüncü çocuğu için gün sayıyor
ntv.com.tr
Üçüncü çocuğuna hamile olan ünlü model Miranda Kerr, doğum için gün sayıyor. Snapchat’in kurucusu olan eşi Evan Spiegel ile katıldığı etkinlikte Kerr’in irileşen karnı dikkat çekti.
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Ünlü model Miranda Kerr ve Snapchat’in kurucusu olan eşi Evan Spiegel Fransa’nın Ulusal Gün Resepsiyonu’na katıldı.
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ABD’nin Beverly Hills şehrindeki Residence de France’ta yapılan resepsiyonda, kendisinin üçüncü, eşinin ise ikinci çocuğuna hamile olan Kerr’in belirginleşen karnı dikkat çekti.
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36 yaşındaki Kerr ile 29 yaşındaki Spiegel’in oğlu Hart geçen yıl dünyaya gelmişti.
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Miranda Kerr, verdiği bir röportajda Hart’ın tamamen eşi Evan Spiegel’e benzediğini anlatmıştı.
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Ünlü Victoriia’s Secret modelinin eski eşi, oyuncu Orlando Bloom ile olan evliliğinden 8 yaşında Flynn adında bir oğlu daha bulunuyor.