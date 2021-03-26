Mısırlı Messi Islam Battah'a büyük ilgi

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Lionel Messi'ye benzerliğiyle dikkat çeken Mısırlı Islam Battah, ülkesinde büyük ilgi görüyor. Battah, çocuklarla bir araya gelerek onlara moral veriyor. (Fotoğraflar: Reuters)

26.03.2021 - 09:54

Mısırlı Messi Islam Battah'a büyük ilgi - 1
Barcelona’nın yıldızı Lionel Messi’ye benzerliğiyle dikkat çeken Mısırlı Islam Battah, ülkesinde ilgiyle karşılanıyor.


Mısırlı Messi Islam Battah'a büyük ilgi - 2
Zagazig şehrindeki bir yetimhaneyi ziyaret ederek çocuklarla vakit geçiren Battah, sakalını uzatınca arkadaşlarının kendisine Messi’ye benzediğini söylediklerini belirtti.


Mısırlı Messi Islam Battah'a büyük ilgi - 3
27 yaşındaki Mısırlı Battah, "Sakallarım uzayınca Messi’ye benzerliğim daha net oldu"


Mısırlı Messi Islam Battah'a büyük ilgi - 4
Ülkesinde boya ustası olarak çalışan Battah çocuklara moral verdiği için mutlu olduğunu dile getirdi.


Mısırlı Messi Islam Battah'a büyük ilgi - 5
Battah sözlerini şöyle sürdürdü: “Çocukların, Messi’ye olan benzerliğimden dolayı mutlu olmalarını sağlamak bana da mutluluk veriyor. Birini mutlu ettiğin zaman Tanrı seni ödüllendirir"

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