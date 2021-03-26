Mısırlı Messi Islam Battah'a büyük ilgi

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Lionel Messi'ye benzerliğiyle dikkat çeken Mısırlı Islam Battah, ülkesinde büyük ilgi görüyor. Battah, çocuklarla bir araya gelerek onlara moral veriyor. (Fotoğraflar: Reuters)

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26.03.2021 - 09:54

Barcelona’nın yıldızı Lionel Messi’ye benzerliğiyle dikkat çeken Mısırlı Islam Battah, ülkesinde ilgiyle karşılanıyor.







Zagazig şehrindeki bir yetimhaneyi ziyaret ederek çocuklarla vakit geçiren Battah, sakalını uzatınca arkadaşlarının kendisine Messi’ye benzediğini söylediklerini belirtti.







27 yaşındaki Mısırlı Battah, "Sakallarım uzayınca Messi’ye benzerliğim daha net oldu"







Ülkesinde boya ustası olarak çalışan Battah çocuklara moral verdiği için mutlu olduğunu dile getirdi.







Battah sözlerini şöyle sürdürdü: “Çocukların, Messi’ye olan benzerliğimden dolayı mutlu olmalarını sağlamak bana da mutluluk veriyor. Birini mutlu ettiğin zaman Tanrı seni ödüllendirir"

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