Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrılan Şeyma Subaşı'dan açıklama: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok!

Her yaptığı olay olan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı yine magazin gündeminden düşmüyor. Evlilik teklifi, düğün hazırlığı, hamilelik itirafı ve düşük haberi derken Subaşı'ndan önceki gün dikkat çekici bir hamle geldi.

Subaşı, sosyal medya hesabından Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan tüm fotoğrafları sildi. Ortaya ise farklı iddialar atıldı.