Mısırlı sevgilisinden ayrılan Şeyma Subaşı'dan açıklama: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok!

29.06.2021 - 07:51
Her yaptığı olay olan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı yine magazin gündeminden düşmüyor. Evlilik teklifi, düğün hazırlığı, hamilelik itirafı ve düşük haberi derken Subaşı'ndan önceki gün dikkat çekici bir hamle geldi.
Subaşı, sosyal medya hesabından Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan tüm fotoğrafları sildi. Ortaya ise farklı iddialar atıldı.
'TÜM HEDİYELER SAHTE ÇIKTI'
İddialardan biri, Mısırlı iş insanının dolandırıcı olduğuydu. Konuyla ilgili şüpheleri olan Subaşı'nın taktığı tektaş yüzük başta olmak üzere aldığı pahalı hediyelerin hepsinin de sahte çıktığı öne sürüldü.
"KIZIM BENİM GÜNEŞ IŞIĞIM VE KAHRAMANIM"
Acun Ilıcalı'dan olan kızı Melisa ile fotoğrafını paylaşan Subaşı, "Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok. Kızım benim güneş ışığım ve kahramanım. O yanımda olduğu için şanslıyım. Her şeyin bir sebebi vardır. Biz iyiyiz" açıklamasını yazdı.
"AYRILIK DOĞRU AMA SEBEPLERİ BİZDE KALSIN"
Bu açıklamanın ardından bir açıklama daha yapan Subaşı, "Bugün çıkan haberler tamamen asılsızdır. Ayrılık doğru ama sebepleri bize kalsın" dedi.
"SEVGİLİSİNİN DOLANDIRICI OLDUĞUNU ANLAMIŞ"
Günaydın'dan Bülent Cankurt, Mohammed Alsaloussi'nin milyarder değil bir dolandırıcı olduğuna dair iddiaları gündeme taşıyarak iddiasını şöyle dile getirmişti:
"Hep şüpheler vardı ama kimse gerçeği bilmiyordu, artık nasıl olduysa Şeyma, sevgilisinin dolandırıcı olduğunu anlamış. Taktığı tektaş yüzük başta olmak üzere aldığı pahalı hediyelerin hepsi de sahte çıkmış. Şeyma da anında bu ilişkiyi bitirmiş. Sonra da hemen gidip sahtekar sevgilisinden olan çocuğunu aldırmış. Şeyma Subaşı, nasıl böyle bir insana kandı, sahtekar olduğunu yedi ayda nasıl anlayamadı bilmiyorum."
MISIRLI GAZETECİ: BÖYLE BİR MİLYARDER TANIMIYORUZ
Mohammed Alsaloussi ile ilgili "milyarder değil, dolandırıcı" iddiasını bir Mısırlı gazeteci de onaylamıştı. Amer Fouad'a göre, milyarder olduğu iddia edilen Mohammed Alsaloussi'nin Mısır kaynaklı haberlerde adı bile geçmiyor. Fouad, Arap medyasındaki küçük haberlerin Türk medyasının çevirisi niteliğinde olduğunu ve o haberlerin de "ünlü bir televizyoncunun eski karısıyla evlenen Mısırlı" şeklinde olduğunu açıklamıştı.
Fouad, Mohammed Alsaloussi'nin Mısır için bir bilinmeyen olduğunu açıklayarak, "Mısır'ın en zengin sekiz ailesinden birinin mensubu olduğu yalan!" demişti.
Gazeteci, tüm listeleri 2017 yılına kadar incelediğini, Alsaloussi'nin adının bile geçmediğini açıklamıştı.
"ŞEYHİN OĞLU OLDUĞU DOĞRU DEĞİL"
Mısırlı gazeteci, "Mısır'da bir şeyhin oğlu olduğu yazılmış. Bu da yanlış. Mısır'da şeyh sadece din adamlarına deniyor. Araplar gibi Mısırlı zenginlere şeyh denmiyor" diyerek, ailesiyle ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Babasının ismini de araştırdım ona dair de bir şey bulamadım. Ben yıllarca Mısır'da yaşamış bir gazeteci olarak bu kişinin ismini hiç duymadım. Amerika'da yaşadığı söyleniyor ama zengin bir Mısırlı nerede yaşarsa yaşasın mutlaka bilirdik. Fotoğraflardan zengin biri gibi duruyor ama milyarder falan olamaz. Arap dünyasındaki milyarderlerin sayısı belli, topu topu 20 kadar. Onların arasında da yok! Mısır'da adından söz edilen bir iş adamı da değil. Ben hiç duymadım."