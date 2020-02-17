Miss Almanya 2020 güzeli: Leonie Charlotte von Hase

Miss Almanya tarihinde ilk kez bir anne birincilik tacını taktı. Üç çocuğu bulunan Leonie Charlotte von Hase 2020 yılının Almanya güzeli seçildi.

Almanya’da Europa Park’ta düzenlenen Miss Germany 2020'nin birincisi belli oldu.1927 yılından beri düzenlenen güzellik yarışmasında ilk kez bir anne güzellik kraliçesi seçildi.







Yaşları 18 ile 35 arasında 16 finalistin yarıştığı, yarışmanın en büyük adayı 35 yaşındaki 3 yaşında bir oğlu olan Leonie Charlotte von Hase, Miss Germany seçilerek güzellik tacını taktı.







Yarışmaya Kiel’den katılan Leonie “Almanya’yı zarafet, onur, karizma ve tüm güçle temsil etmek istiyorum” dedi.





Leonie, internet üzerinden kıyafet satışı yapan bir şirketin de sahibi. Yarışmada Bavyera Eyalet güzeli 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Lara Rünarsson ikinci, Hamburg’lu 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Michelle Anastasia Masalis ise üçüncü seçildi.