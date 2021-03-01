Miss Almanya 2021'in birincisi belli oldu: İki çocuk annesi Anja Kallenbach

Yarışmaya pantolonla katılan iki çocuk annesi Anja Kallenbach, Miss Almanya 2021'in birincisi olarak güzellik tacını taktı. Almanya güzellik yarışmasında tabuları yıkan iki çocuk annesi Anja Kallenbach birinci oldu. Yenilenen yarışmaya pantolonla katılan 33 yaşındaki iki çocuk annesi Anja Kallenbach Almanya güzeli seçildi. Yarışma, katılımcıların fiziksel görünüşlerine değil kişiliklerine ve görüşlerine odaklandı. Mayalu defilenin yapılmadığı yarışma YouTube üzerinden canlı yayınlandı, klasik güzellik yarışması görüntülerine sahne olmadı. Yarışmaya, 18 ile 39 yaş arasında kadınlar katıldı. Yarışmacılar, boylarına ve kilolarına göre değil hayatta bir amaçları olup olmadığına bakılarak seçildi. Finalde 16 eyaletin birincileri yarıştı. Sadece Almanya'da değil, ABD'nin de aralarında olduğu başka ülkelerde de, güzellik yarışmalarının cinsiyetçi olduğu eleştirileri üzerine organizatörler, mayolu defilelerden vazgeçmeye başlamıştı. İşte Almanya'nın yeni güzelinin sosyal medyaya yansıyan diğer kareleri...