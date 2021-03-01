Miss Almanya 2021'in birincisi belli oldu: İki çocuk annesi Anja Kallenbach

Yarışmaya pantolonla katılan iki çocuk annesi Anja Kallenbach, Miss Almanya 2021'in birincisi olarak güzellik tacını taktı.

01.03.2021 - 09:42 | Son Güncelleme : 01.03.2021 - 10:19

Miss Almanya 2021'in birincisi belli oldu: İki çocuk annesi Anja Kallenbach - 1
Almanya güzellik yarışmasında tabuları yıkan iki çocuk annesi Anja Kallenbach birinci oldu.
Miss Almanya 2021'in birincisi belli oldu: İki çocuk annesi Anja Kallenbach - 2
Yenilenen yarışmaya pantolonla katılan 33 yaşındaki iki çocuk annesi Anja Kallenbach Almanya güzeli seçildi.


Miss Almanya 2021'in birincisi belli oldu: İki çocuk annesi Anja Kallenbach - 3
Yarışma, katılımcıların fiziksel görünüşlerine değil kişiliklerine ve görüşlerine odaklandı.


Miss Almanya 2021'in birincisi belli oldu: İki çocuk annesi Anja Kallenbach - 4
Mayalu defilenin yapılmadığı yarışma YouTube üzerinden canlı yayınlandı, klasik güzellik yarışması görüntülerine sahne olmadı.




Miss Almanya 2021'in birincisi belli oldu: İki çocuk annesi Anja Kallenbach - 5
Yarışmaya, 18 ile 39 yaş arasında kadınlar katıldı. Yarışmacılar, boylarına ve kilolarına göre değil hayatta bir amaçları olup olmadığına bakılarak seçildi. Finalde 16 eyaletin birincileri yarıştı.


Miss Almanya 2021'in birincisi belli oldu: İki çocuk annesi Anja Kallenbach - 6
Sadece Almanya'da değil, ABD'nin de aralarında olduğu başka ülkelerde de, güzellik yarışmalarının cinsiyetçi olduğu eleştirileri üzerine organizatörler, mayolu defilelerden vazgeçmeye başlamıştı.
Miss Almanya 2021'in birincisi belli oldu: İki çocuk annesi Anja Kallenbach - 7
İşte Almanya'nın yeni güzelinin sosyal medyaya yansıyan diğer kareleri...
Miss Almanya 2021'in birincisi belli oldu: İki çocuk annesi Anja Kallenbach - 8
Miss Almanya 2021'in birincisi belli oldu: İki çocuk annesi Anja Kallenbach - 9
Miss Almanya 2021'in birincisi belli oldu: İki çocuk annesi Anja Kallenbach - 10
Miss Almanya 2021'in birincisi belli oldu: İki çocuk annesi Anja Kallenbach - 11
Miss Almanya 2021'in birincisi belli oldu: İki çocuk annesi Anja Kallenbach - 12
Miss Almanya 2021'in birincisi belli oldu: İki çocuk annesi Anja Kallenbach - 13
Miss Almanya 2021'in birincisi belli oldu: İki çocuk annesi Anja Kallenbach - 14
Miss Almanya 2021'in birincisi belli oldu: İki çocuk annesi Anja Kallenbach - 15
Miss Almanya 2021'in birincisi belli oldu: İki çocuk annesi Anja Kallenbach - 16
Miss Almanya 2021'in birincisi belli oldu: İki çocuk annesi Anja Kallenbach - 17
Miss Almanya 2021'in birincisi belli oldu: İki çocuk annesi Anja Kallenbach - 18
Miss Almanya 2021'in birincisi belli oldu: İki çocuk annesi Anja Kallenbach - 19
Miss Almanya 2021'in birincisi belli oldu: İki çocuk annesi Anja Kallenbach - 20
Miss Almanya 2021'in birincisi belli oldu: İki çocuk annesi Anja Kallenbach - 21
Miss Almanya 2021'in birincisi belli oldu: İki çocuk annesi Anja Kallenbach - 22

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