Miss Almanya 2021'in birincisi belli oldu: İki çocuk annesi Anja Kallenbach

Almanya güzellik yarışmasında tabuları yıkan iki çocuk annesi Anja Kallenbach birinci oldu.

Yarışma, katılımcıların fiziksel görünüşlerine değil kişiliklerine ve görüşlerine odaklandı.

Yarışmaya, 18 ile 39 yaş arasında kadınlar katıldı. Yarışmacılar, boylarına ve kilolarına göre değil hayatta bir amaçları olup olmadığına bakılarak seçildi. Finalde 16 eyaletin birincileri yarıştı.





