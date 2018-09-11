Miss America 2019 güzeli: Nia Franklin
ABD’nin Atlantic City şehrinde gerçekleşen 2019 Miss America finalinde kazanan New York’lu Nia Franklin oldu.
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98. kez düzenlenen Miss America 2019 güzellik yarışmasının kraliçe tacı Atlantic City'deki Boardwalk Hall'da düzenlenen görkemli törenle sahibini buldu.
(Fotoğraflar: Getty Images Turkey)
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2Her eyaletten bir yarışmacının katılabildiği Miss America'da kazanan isim, New York eyaletini temsil eden Nia Franklin oldu.
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325 yaşındaki Franklin, 51 yarışmacı arasından birinci olarak “ABD’nin en güzel kadını” unvanını elde etti.
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4Opera sanatçısı olan Franklin, tacını taktıktan sonra yaptığı konuşmada "Bu noktaya gelmek için çok çaba sarfettim. Güzel aileme, anneme ve babama teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
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5Yarışmada Bridget Oei ikincisi, Holli Conway ise üçüncü oldu.
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6Franklin’in birinci seçildiği 2019 Miss America’da bir de ilk de yaşandı. Hollywood’da patlak veren cinsel taciz vakalarını gün yüzüne çıkaran “Me Too” hareketi, Miss America’ya da yansıdı.
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7Yarışmanın 98 yıllık tarihinde ilk kez mayo kategorisi kaldırıldı. Yarışmacılar, kendilerini daha iyi hissettiği, kişiliklerini öne çıkaran elbiseler giydi.