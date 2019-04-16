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Miss Rusya 2019'un birincisi Alina Sanko oldu

Miss Rusya 2019 Güzellik Yarışması'nın birincisi belli oldu. Yarışmayı 20 yaşındaki Alina Sanko kazanarak tacını taktı.

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    Rusya'nın Azov kentinde yaşayan 20 yaşındaki öğrenci Alina Sanko, Miss Rusya 2019 yarışmasını kazanan isim oldu.

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    Yaklaşık 1 milyon dolar değerindeki beyaz altından yapılan tacı bir önceki yılın güzeli Yulia Polyachikhina, Alina Sanko'ya taktı.


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    Alina Sanko 47 bin dolarlık ödülün yanı sıra ülkesini Miss World ve Miss Universe'de temsil edecek.


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    Rusya genelinden 50 kişinin katıldığı yarışmada birinciliği elde eden Alina Sanko, modellik ve ressamlık yapıyor.

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    Yarışmada birinciliği elde eden Alina Sanko'nun yeni hedefleri arasında dil öğrenmek, seyahat etmek ve bağış yapmak var.


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    Kazanmayı hiç beklemediğini ve hala kazandığına inanamadığını söyleyen Alina Sanko, olan bitene bir türlü alışamadığını ifade ediyor.
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