Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çırpan: 1,65'lik adama aşık olmam
Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çırpan, “2-3 cm’den bir şey olmaz mesela ama benimle birlikte olacak insanın 1,85 ve üzeri olması lazım. 1,65’lik bir adama aşık olmam herhalde” dedi.
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Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çırpan, teve2'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu.
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1,85 metre boyunda olan 22 yaşındaki Çırpan, “Uzun boylu olmanın avantajları girdiğiniz her ortamda dikkat çekmeniz. Dezavantajı kıyafet açısında olabilir, başka da bir dezavantajı yok bence” dedi.
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Uzun boylu bir erkekle birlikte olabileceğini söyleyen Çırpan, “2-3 cm’den bir şey olmaz mesela ama benimle birlikte olacak insanın 1,85 ve üzeri olması lazım. 1,65’lik bir adama aşık olmam herhalde” yorumunu yaptı.
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“İlk seçildiğimde yürüyüşümü eleştirmişlerdi, şimdi modelim” diyen Çırpan, “Dişlerime takmışları, şimdi yaptırdım. Ben voleybolcuydum, dişime darbe aldım ve yaptırmam gerekiyordu zaten. Bu eleştiriler vesile oldu” dedi.
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“Yabancı mankenler dolar bazında kazanıyorlar. Moda haftasındaki defilelerde verilen ücretlerle ilgili yorum yapmayayım” diyen ünlü model, “Defile öncesi yediğime içtiğime dikkat ediyorum. 3 aydır spor yapamıyorum ama yürüyüş yapıp hareket halinde olmaya çalışıyorum” şeklinde konuştu.