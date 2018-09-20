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Miss Turkey 2018 adayları açıklandı (İşte Miss Turkey güzellik yarışması finalistleri)

Bu yıl Hilton Hotel'de gerçekleşecek Miss Turkey 2018 finalistleri belli oldu. Kampa giren 20 aday birincilik tacını takmak için mücadele edecek. İşte 226 arasından seçilerek finale adını yazdıran isimler...

  • 1

    MISS TURKEY - ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR

    Miss Turkey 2018, Şevval Şahin
    1-Şevval Şahin
    Yaş 19
    Boy 1,82
    Doğum Yeri İstanbul
    UNIVERSITY OF EAST LONDON, FASHION MARKETING, 1. SINIF ÖĞRENCİSİ
  • 2

    MISS TURKEY - DEREN ERTAŞ KİMDİR?

    Miss Turkey 2018, Deren Ertaş
    2-Deren Ertaş
    Yaş 20
    Boy 1,80
    Doğum Yeri Kırklareli
    MÜNİH TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ, 2.SINIF ÖĞRENCİSİ
  • 3

    MISS TURKEY - SENA YAĞMUR ÇELİK KİMDİR?

    Miss Turkey 2018, Sena Yağmur Çelik
    3- Sena Yağmur Çelik
    Yaş 20
    Boy 1,80
    Doğum Yeri İstanbul
    IŞIK ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, TEKSTİL VE MODA TASARIMI, 3. SINIF ÖĞRENCİSİ
  • 4

    MISS TURKEY - GÖKSU ORAL KİMDİR?

    Miss Turkey 2018, Göksu Oral
    4-Göksu Oral
    Yaş 22
    Boy 1,80
    Doğum Yeri İstanbul
    BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ, ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜMÜ MEZUNU
  • 5

    MISS TURKEY - CANSU ERDÖNMEZ KİMDİR?

    Miss Turkey 2018, Cansu Erdönmez
    5- Cansu Erdönmez
    Yaş 24
    Boy 1,78
    Doğum Yeri İstanbul
    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSAT FAKÜLTESİ, İNGİLİZCE İKTİSAT BÖLÜMÜ, 3.SINIF ÖĞRENCİSİ. ADALET YÜKSEK OKULU, ADALET BÖLÜMÜ, 2. SINIF ÖĞRENCİSİ
  • 6

    MISS TURKEY - BİLGE ULUĞ KİMDİR?

    Miss Turkey 2018, Bilge Uluğ
    6- Bilge Uluğ
    Yaş 22
    Boy 1,78
    Doğum Yeri İstanbul
    İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ, HUKUK BÖLÜMÜ, 3. SINIF ÖĞRENCİSİ
  • 7

    MISS TURKEY - YASEMİN AŞKIN KİMDİR?

    Miss Turkey 2018, Yasemin Aşkın
    7-Yasemin Aşkın
    Yaş 23
    Boy 1,78
    Doğum Yeri Almanya
    INTERNATIONALE AKADEMIE FÜR FILMSCHAUSPIEL, FİLM BÖLÜMÜ MEZUNU
  • 8

    MISS TURKEY - GÜLSÜM İLAYDA ÖZÜLKE KİMDİR?

    Miss Turkey 2018, Gülsüm İlayda Özülke
    8- Gülsüm İlayda Özülke
    Yaş 21
    Boy 1,76
    Doğum Yeri Denizli
    GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ, BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, 3. SINIF ÖĞRENCİSİ
  • 9

    MISS TURKEY - AYLİN SABRİNA WHİTE KİMDİR?

    Miss Turkey 2018, Aylin Sabrina White
    9- Aylin Sabrina White
    Yaş 21
    Boy 1,73
    Doğum Yeri Dubai
    UNIVERSITY OF NEVADA LAS VEGAS, ULUSLARARASI İŞLETME BÖLÜMÜ, 3. SINIF ÖĞRENCİSİ
  • 10

    MISS TURKEY - RODA IRMAK KALKAN KİMDİR?

    Miss Turkey 2018, Roda Irmak Kalkan
    10- Roda Irmak Kalkan
    Yaş 18
    Boy 1,72
    Doğum Yeri İstanbul
    UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO, UNIMI SCIENZE POLITICHE FAKÜLTESİ, POLITICAL SCIENCES AND ECONOMY BÖLÜMÜ, 2. SINIF ÖĞRENCİSİ
  • 11

    MISS TURKEY - ÇİÇEK AKSU KİMDİR?

    Miss Turkey 2018, Çiçek Arsu
    11- Çiçek Arsu
    Yaş 23
    Boy 1,71
    Doğum Yeri Gaziantep
    AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, RADYO-TELEVİZYON-SİNEMA BÖLÜMÜ MEZUNU
  • 12

    MISS TURKEY - BERAY KOCABAŞ KİMDİR?

    Miss Turkey 2018, Beray Kocabaş
    12- Beray Kocabaş
    Yaş 26
    Boy 1,74
    Doğum Yeri İstanbul
    MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ, DEVLET KONSERVATUVARI, KEMAN BÖLÜMÜ MEZUNU. KOÇ ÜNİVERSİTESİ, PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ, 3. SINIF ÖĞRENCİSİ
  • 13

    MISS TURKEY - DİLARA YILMAZ KİMDİR?

    Miss Turkey 2018, Dilara Yılmaz
    13- Dilara Yılmaz
    Yaş 21
    Boy 1,73
    Doğum Yeri Almanya
    BERUFSKOLLEG OST IN ESSEN, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ, 2. SINIF ÖĞRENCİSİ
  • 14

    MISS TURKEY - IŞIL COŞKUN KİMDİR?

    Miss Turkey 2018, Işıl Coşkun
    14-Işıl Coşkun
    Yaş 20
    Boy 1,76
    Doğum Yeri İstanbul
    YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ, İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ, 3. SINIF ÖĞRENCİSİ
  • 15

    MISS TURKEY - TARA MADELEİN DE VRİES KİMDİR?

    Miss Turkey 2018, Tara Madelein De Vries
    15- Tara Madelein De Vries
    Yaş 19
    Boy 1,77
    Doğum Yeri Hollanda
    KOÇ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ, 1. SINIF ÖĞRENCİSİ
  • 16

    MISS TURKEY - MELTEM KIRBAŞ KİMDİR?

    Miss Turkey 2018, Meltem Kırbaş
    16- Meltem Kırbaş
    Yaş 21
    Boy 1,77
    Doğum Yeri İzmir
    YAŞAR ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ, 3. SINIF ÖĞRENCİSİ
  • 17

    MISS TURKEY - TUNA SALON KİMDİR?

    Tuna Salon, Miss Turkey 2018
    17- Tuna Salon
    Yaş 22
    Boy 1,79
    Doğum Yeri Balıkesir
    SORBONNE ÜNİVERSİTESİ,SANAT VE MEDYA FAKÜLTESİ, MEDYA-İLETİŞİM BÖLÜMÜ MEZUNU
  • 18

    MISS TURKEY - BUSE AKAR KİMDİR?

    Miss Turkey 2018, Buse Akar
    18- Buse Akar
    Yaş 21
    Boy 1,78
    Doğum Yeri Marmaris
    CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ, SON SINIF ÖĞRENCİSİ
  • 19

    MISS TURKEY - LALE ZUZANNA ONUK KİMDİR?

    Miss Turkey 2018, Lale Zuzanna Onuk
    19- Lale Zuzanna Onuk
    Yaş 20
    Boy 1,80
    Doğum Yeri İstanbul
    VARŞOVA SOSYAL BİLİMLER VE PSİKOLOJİ ÜNİVERSİTESİ, PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ, 2. SINIF ÖĞRENCİSİ
  • 20

    MISS TURKEY - DAMLA ÖZDEMİR KİMDİR?

    Miss Turkey 2018, Damla Özdemir
    20- Damla Özdemir
    Yaş 21
    Boy 1,82
    Doğum Yeri İstanbul
    BEYKENT ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ, 3. SINIF ÖĞRENCİSİ
  • 21

    Miss Turkey 2018
  • 22

    Miss Turkey 2018
  • 23

    Miss Turkey 2018
  • 24

    Miss Turkey 2018
  • 25

    Miss Turkey 2018
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