Miss Turkey 2018 adayları açıklandı (İşte Miss Turkey güzellik yarışması finalistleri)
Bu yıl Hilton Hotel'de gerçekleşecek Miss Turkey 2018 finalistleri belli oldu. Kampa giren 20 aday birincilik tacını takmak için mücadele edecek. İşte 226 arasından seçilerek finale adını yazdıran isimler...
1
MISS TURKEY - ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR
1-Şevval Şahin Yaş 19 Boy 1,82 Doğum Yeri İstanbul UNIVERSITY OF EAST LONDON, FASHION MARKETING, 1. SINIF ÖĞRENCİSİ
2
MISS TURKEY - DEREN ERTAŞ KİMDİR?
2-Deren Ertaş Yaş 20 Boy 1,80 Doğum Yeri Kırklareli MÜNİH TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ, 2.SINIF ÖĞRENCİSİ
3
MISS TURKEY - SENA YAĞMUR ÇELİK KİMDİR?
3- Sena Yağmur Çelik Yaş 20 Boy 1,80 Doğum Yeri İstanbul IŞIK ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, TEKSTİL VE MODA TASARIMI, 3. SINIF ÖĞRENCİSİ
4
MISS TURKEY - GÖKSU ORAL KİMDİR?
4-Göksu Oral Yaş 22 Boy 1,80 Doğum Yeri İstanbul BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ, ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜMÜ MEZUNU
5
MISS TURKEY - CANSU ERDÖNMEZ KİMDİR?
5- Cansu Erdönmez Yaş 24 Boy 1,78 Doğum Yeri İstanbul İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSAT FAKÜLTESİ, İNGİLİZCE İKTİSAT BÖLÜMÜ, 3.SINIF ÖĞRENCİSİ. ADALET YÜKSEK OKULU, ADALET BÖLÜMÜ, 2. SINIF ÖĞRENCİSİ
6
MISS TURKEY - BİLGE ULUĞ KİMDİR?
6- Bilge Uluğ Yaş 22 Boy 1,78 Doğum Yeri İstanbul İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ, HUKUK BÖLÜMÜ, 3. SINIF ÖĞRENCİSİ
7
MISS TURKEY - YASEMİN AŞKIN KİMDİR?
7-Yasemin Aşkın Yaş 23 Boy 1,78 Doğum Yeri Almanya INTERNATIONALE AKADEMIE FÜR FILMSCHAUSPIEL, FİLM BÖLÜMÜ MEZUNU
8
MISS TURKEY - GÜLSÜM İLAYDA ÖZÜLKE KİMDİR?
8- Gülsüm İlayda Özülke Yaş 21 Boy 1,76 Doğum Yeri Denizli GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ, BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, 3. SINIF ÖĞRENCİSİ
9
MISS TURKEY - AYLİN SABRİNA WHİTE KİMDİR?
9- Aylin Sabrina White Yaş 21 Boy 1,73 Doğum Yeri Dubai UNIVERSITY OF NEVADA LAS VEGAS, ULUSLARARASI İŞLETME BÖLÜMÜ, 3. SINIF ÖĞRENCİSİ
10
MISS TURKEY - RODA IRMAK KALKAN KİMDİR?
10- Roda Irmak Kalkan Yaş 18 Boy 1,72 Doğum Yeri İstanbul UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO, UNIMI SCIENZE POLITICHE FAKÜLTESİ, POLITICAL SCIENCES AND ECONOMY BÖLÜMÜ, 2. SINIF ÖĞRENCİSİ
11
MISS TURKEY - ÇİÇEK AKSU KİMDİR?
11- Çiçek Arsu Yaş 23 Boy 1,71 Doğum Yeri Gaziantep AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, RADYO-TELEVİZYON-SİNEMA BÖLÜMÜ MEZUNU
12
MISS TURKEY - BERAY KOCABAŞ KİMDİR?
12- Beray Kocabaş Yaş 26 Boy 1,74 Doğum Yeri İstanbul MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ, DEVLET KONSERVATUVARI, KEMAN BÖLÜMÜ MEZUNU. KOÇ ÜNİVERSİTESİ, PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ, 3. SINIF ÖĞRENCİSİ
13
MISS TURKEY - DİLARA YILMAZ KİMDİR?
13- Dilara Yılmaz Yaş 21 Boy 1,73 Doğum Yeri Almanya BERUFSKOLLEG OST IN ESSEN, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ, 2. SINIF ÖĞRENCİSİ
14
MISS TURKEY - IŞIL COŞKUN KİMDİR?
14-Işıl Coşkun Yaş 20 Boy 1,76 Doğum Yeri İstanbul YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ, İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ, 3. SINIF ÖĞRENCİSİ
15
MISS TURKEY - TARA MADELEİN DE VRİES KİMDİR?
15- Tara Madelein De Vries Yaş 19 Boy 1,77 Doğum Yeri Hollanda KOÇ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ, 1. SINIF ÖĞRENCİSİ
16
MISS TURKEY - MELTEM KIRBAŞ KİMDİR?
16- Meltem Kırbaş Yaş 21 Boy 1,77 Doğum Yeri İzmir YAŞAR ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ, 3. SINIF ÖĞRENCİSİ
17
MISS TURKEY - TUNA SALON KİMDİR?
17- Tuna Salon Yaş 22 Boy 1,79 Doğum Yeri Balıkesir SORBONNE ÜNİVERSİTESİ,SANAT VE MEDYA FAKÜLTESİ, MEDYA-İLETİŞİM BÖLÜMÜ MEZUNU
18
MISS TURKEY - BUSE AKAR KİMDİR?
18- Buse Akar Yaş 21 Boy 1,78 Doğum Yeri Marmaris CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ, SON SINIF ÖĞRENCİSİ
19
MISS TURKEY - LALE ZUZANNA ONUK KİMDİR?
19- Lale Zuzanna Onuk Yaş 20 Boy 1,80 Doğum Yeri İstanbul VARŞOVA SOSYAL BİLİMLER VE PSİKOLOJİ ÜNİVERSİTESİ, PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ, 2. SINIF ÖĞRENCİSİ
20
MISS TURKEY - DAMLA ÖZDEMİR KİMDİR?
20- Damla Özdemir Yaş 21 Boy 1,82 Doğum Yeri İstanbul BEYKENT ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ, 3. SINIF ÖĞRENCİSİ