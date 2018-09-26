Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin'in tacı alınacak mı? (Estetik iddiaları)
Estetikli olduğu öne sürülen ve sosyal medyada geçmiş yıllara ait bir karesi yayınlanan Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin'in tacının alınacağı iddiaları sonrası, yarışmanın jürisinde yer alan Cihan Nacar açıklama yaptı. Nacar, 19 yaşındaki Şahin'in kesin olmamakla birlikte sağlık sebebiyle estetik olduğunu belirtti.
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1Miss Turkey 2018 birincisi olan Şevval Şahin'in estetikli olduğu iddiaları sonrası 'tacı alınacak mı?' sorusunu da beraberinde getirdi. Ünlü moda tasarımcısı olan ve yarışmanın hem ön eleme hem ana jürisinde yer alan Cihan Nacar konu ile ilgili Sözcü'ye konuştu.
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2Cihan Nacar, Şevval Şahin’in kesin olmamakla birlikte sağlık sebebiyle estetik olduğunu belirtti. Nacar şu sözleri dile getirdi: “Estetikli olduğuna dair çıkan haberleri gördüğüm anda tüm fotoğraflarını inceledim"
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3"Henüz Şahin ile konuşmadım ama fotoğraflara baktığınızda vücudunda sadece burnunda estetik olduğunu gördüm. Ve estetiği sağlık için yaptırdığını düşünüyorum"
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4"Kaldı ki dudakta botoks, kalçada ya da göğüste estetik gördüğümüzde kurul olarak hemen eledik. Çünkü bir güzellik yarışmasında sağlık hariç estetik kabul edilemez"
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5“Şevval aslında çok iyi bir model. London Fashion Week’te defalarca yürümüş, tasarımcıların peşinden koştuğu bir model."
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6"Yine söylüyorum sağlık sorunu için yaptırdığını düşündüğüm için de tacının elinden alınması söz konusu değil!”
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Cihan Nacar yarışmaya katılanların geniş bir özgeçmiş hazırladığını, hepsini tek tek incelediklerini ama Şevval Şahin’in gelen fotoğraflarında da estetiksiz halinin olmadığını da sözlerine ekledi.
(Fotoğraf: Cihan Nacar)