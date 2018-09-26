Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin'in tacı alınacak mı? (Estetik iddiaları)

1 Miss Turkey 2018 birincisi olan Şevval Şahin'in estetikli olduğu iddiaları sonrası 'tacı alınacak mı?' sorusunu da beraberinde getirdi. Ünlü moda tasarımcısı olan ve yarışmanın hem ön eleme hem ana jürisinde yer alan Cihan Nacar konu ile ilgili Sözcü'ye konuştu.

2 Cihan Nacar, Şevval Şahin ’in kesin olmamakla birlikte sağlık sebebiyle estetik olduğunu belirtti. Nacar şu sözleri dile getirdi: “Estetikli olduğuna dair çıkan haberleri gördüğüm anda tüm fotoğraflarını inceledim"

3 "Henüz Şahin ile konuşmadım ama fotoğraflara baktığınızda vücudunda sadece burnunda estetik olduğunu gördüm. Ve estetiği sağlık için yaptırdığını düşünüyorum"

4 "Kaldı ki dudakta botoks, kalçada ya da göğüste estetik gördüğümüzde kurul olarak hemen eledik. Çünkü bir güzellik yarışmasında sağlık hariç estetik kabul edilemez"

5 “Şevval aslında çok iyi bir model. London Fashion Week’te defalarca yürümüş, tasarımcıların peşinden koştuğu bir model."

6 "Yine söylüyorum sağlık sorunu için yaptırdığını düşündüğüm için de tacının elinden alınması söz konusu değil!”