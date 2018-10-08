Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin: Güzel seçilmem sürpriz oldu

1 Şevval Şahin’in, burun estetiği olması ve Pakistanlı sevgilisi Syed Amir-Ali Kirmani Peerzada’yla yaşadığı aşk, Türkiye güzelliğinin önüne geçti. Eleştirileri kafasına takmadığını söyleyen model, Çin’de düzenlenecek Miss World yarışmasının hazırlıklarına başladı. Şahin; Türkiye güzeli seçilmesini, Miss World hazırlık sürecini ve burun estetiğiyle ilgili yapılan eleştirileri Milliyet'ten Sercan Kısmet'e anlattı: - Miss Turkey güzeli olduğunuz anons edildiği an neler hissettiniz?



"İnanılmaz bir duyguydu. Rüyada gibiydim, çok gururlandım. Küçüklükten bu yana hayalimdi ve gerçekleşti."

2 - Kamp süresi boyunca birinci olacağınızı düşünüyor muydunuz?



"Kendime her zaman güvendim. Dereceye gireceğimi düşünüyordum ama birincilik konusunda emin değildim. Benim için de sürpriz oldu. Kamp süresi herkes çok yoğun çalıştığı için ben dahil hiç kimse sonucu tahmin edemiyordu."





3 - Dereye giremeseydiniz, hayal kırıklığı yaşar mıydınız?



"Hayır, bu bir yarışma, kazanmak da kaybetmek de var. Dereceye giremeyip, bu yolda başarılı olan birçok insan var. Dereceye giremeseydim okuluma devam edip, moda sektöründe çalışırdım."





4 - Türkiye güzeli olduktan sonra hayatınızda neler geçti?



"İstanbul’daki hayatım daha çok yoğunlaştı. Ailem ve arkadaşlarımdan güzel tepkiler aldım ve bu beni daha da motive etti."





5 - Sokakta ve sosyal medyada nasıl tepkiler var?



"Beğenenler kadar beğenmeyenler, pozitif ve negatif yorum yapanlar var. İyi ve kötü bütün yorumlara saygı duyuyorum. Güzellik göreceli bir kavramdır, herkes her şeyi beğenecek diye bir kural yok."







6 - Türkiye’nin en güzel kızı olmak nasıl bir duygu?



"Mutluluk ve gurur verici. Miss Turkey’de birinci seçilmem kendimi hâlâ bulutların üzerinde hissettiriyor. Bana bu olağanüstü duyguyu layık gören değerli jüri üyelerine teşekkür ediyorum"





7 - Siz jüri üyesi olsaydınız, hangi rakibinizin birinci olmasını isterdiniz?



"Roda Irmak Kalkan’ı seçerdim. İçinin güzelliği dışına vurmuş. Duru güzellinin yanı sıra, eğitim ve kültürü nedeniyle birinci olmasını isterdim."





8 - Miss World yarışmasında ülkemizi temsil edeceksiniz, dünya güzeli olma iddianız var mı?



"Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum. Bu yüzden tabii ki iddialıyım. Buraya kadar gelmişim, büyük bir başarı olan Miss World’ü neden kazanmayayım?"







9 - Tanınmak nasıl bir his?

"Güzel bir his ama bu duygunun yanında büyük sorumluluğun altına girdiğimin de farkındayım."







10 - Burun estetiği yaptırmanız çok konuşuldu. Eleştirileri kafanıza takıyor musunuz?



"Hayır, kendimle barışık olduğum için kafama takmıyorum. Konsantrasyonum kesinlikle yarışmaya odaklı... Olumsuz eleştirileri değiştiremeyeceğim için görmezden geliyorum."





11 - Sevgiliniz Pakistanlı Syed Amir-Ali Kirmani Peerzada, Türkiye güzeli olmanıza ne dedi?



"Beni her şekilde destekledi. Kendisine teşekkür ediyorum."



