Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin kimdir? (Sosyal medyada Türkiye güzeli)
Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasının birincisi belli oldu. Türkiye'nin en güzel 20 kızının kaldığı finalde yarışmayı Şevval Şahin kazandı. İşte 19 yaşındaki Türkiye güzelinin Instagram'dan paylaştığı günlük hayatı ve doğal halleri...
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Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasının birincisi belli oldu.
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Türkiye'nin en güzel 20 kızının kaldığı finalde yarışmayı Şevval Şahin kazandı.
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Mankenlik yapan Şevval Şahin, 1999 İstanbul doğumlu.
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Üniversite eğitimini University Of East London'da alan Şevval Şahin, Fashion Marketing bölümünün 1. sınıf öğrencisidir.
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İşte Türkiye güzeli Şevval Şahin'in Instagram'dan paylaştığı günlük hayatı ve doğal halleri...