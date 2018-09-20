Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasını Şevval Şahin kazandı

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Bu yıl Hilton Hotel'de gerçekleştirilen Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasının birincisi belli oldu. Yarışmayı Şevval Şahin kazandı.
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Şevval Şahin'in Miss Turkey World 2018 olduğu yarışmada Tara Madelein De Vries Miss Turkey Universe 2018 güzeli seçildi.
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Roda Irmak Kalkan Miss Turkey Supranational 2018 güzeli oldu.
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MISS TURKEY - ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR
1-Şevval Şahin
Yaş 19
Boy 1,82
Doğum Yeri İstanbul
UNIVERSITY OF EAST LONDON, FASHION MARKETING, 1. SINIF ÖĞRENCİSİ
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MISS TURKEY - DEREN ERTAŞ KİMDİR?
2-Deren Ertaş
Yaş 20
Boy 1,80
Doğum Yeri Kırklareli
MÜNİH TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ, 2.SINIF ÖĞRENCİSİ
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6
MISS TURKEY - SENA YAĞMUR ÇELİK KİMDİR?
3- Sena Yağmur Çelik
Yaş 20
Boy 1,80
Doğum Yeri İstanbul
IŞIK ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, TEKSTİL VE MODA TASARIMI, 3. SINIF ÖĞRENCİSİ
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MISS TURKEY - GÖKSU ORAL KİMDİR?
4-Göksu Oral
Yaş 22
Boy 1,80
Doğum Yeri İstanbul
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ, ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜMÜ MEZUNU
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8
MISS TURKEY - CANSU ERDÖNMEZ KİMDİR?
5- Cansu Erdönmez
Yaş 24
Boy 1,78
Doğum Yeri İstanbul
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSAT FAKÜLTESİ, İNGİLİZCE İKTİSAT BÖLÜMÜ, 3.SINIF ÖĞRENCİSİ. ADALET YÜKSEK OKULU, ADALET BÖLÜMÜ, 2. SINIF ÖĞRENCİSİ
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9
MISS TURKEY - BİLGE ULUĞ KİMDİR?
6- Bilge Uluğ
Yaş 22
Boy 1,78
Doğum Yeri İstanbul
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ, HUKUK BÖLÜMÜ, 3. SINIF ÖĞRENCİSİ
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10
MISS TURKEY - YASEMİN AŞKIN KİMDİR?
7-Yasemin Aşkın
Yaş 23
Boy 1,78
Doğum Yeri Almanya
INTERNATIONALE AKADEMIE FÜR FILMSCHAUSPIEL, FİLM BÖLÜMÜ MEZUNU
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MISS TURKEY - GÜLSÜM İLAYDA ÖZÜLKE KİMDİR?
8- Gülsüm İlayda Özülke
Yaş 21
Boy 1,76
Doğum Yeri Denizli
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ, BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, 3. SINIF ÖĞRENCİSİ
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12
MISS TURKEY - AYLİN SABRİNA WHİTE KİMDİR?
9- Aylin Sabrina White
Yaş 21
Boy 1,73
Doğum Yeri Dubai
UNIVERSITY OF NEVADA LAS VEGAS, ULUSLARARASI İŞLETME BÖLÜMÜ, 3. SINIF ÖĞRENCİSİ
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MISS TURKEY - RODA IRMAK KALKAN KİMDİR?
10- Roda Irmak Kalkan
Yaş 18
Boy 1,72
Doğum Yeri İstanbul
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO, UNIMI SCIENZE POLITICHE FAKÜLTESİ, POLITICAL SCIENCES AND ECONOMY BÖLÜMÜ, 2. SINIF ÖĞRENCİSİ
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14
MISS TURKEY - ÇİÇEK AKSU KİMDİR?
11- Çiçek Arsu
Yaş 23
Boy 1,71
Doğum Yeri Gaziantep
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, RADYO-TELEVİZYON-SİNEMA BÖLÜMÜ MEZUNU
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15
MISS TURKEY - BERAY KOCABAŞ KİMDİR?
12- Beray Kocabaş
Yaş 26
Boy 1,74
Doğum Yeri İstanbul
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ, DEVLET KONSERVATUVARI, KEMAN BÖLÜMÜ MEZUNU. KOÇ ÜNİVERSİTESİ, PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ, 3. SINIF ÖĞRENCİSİ
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16
MISS TURKEY - DİLARA YILMAZ KİMDİR?
13- Dilara Yılmaz
Yaş 21
Boy 1,73
Doğum Yeri Almanya
BERUFSKOLLEG OST IN ESSEN, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ, 2. SINIF ÖĞRENCİSİ
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MISS TURKEY - IŞIL COŞKUN KİMDİR?
14-Işıl Coşkun
Yaş 20
Boy 1,76
Doğum Yeri İstanbul
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ, İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ, 3. SINIF ÖĞRENCİSİ
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MISS TURKEY - TARA MADELEİN DE VRİES KİMDİR?
15- Tara Madelein De Vries
Yaş 19
Boy 1,77
Doğum Yeri Hollanda
KOÇ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ, 1. SINIF ÖĞRENCİSİ
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19
MISS TURKEY - MELTEM KIRBAŞ KİMDİR?
16- Meltem Kırbaş
Yaş 21
Boy 1,77
Doğum Yeri İzmir
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ, 3. SINIF ÖĞRENCİSİ
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MISS TURKEY - TUNA SALON KİMDİR?
17- Tuna Salon
Yaş 22
Boy 1,79
Doğum Yeri Balıkesir
SORBONNE ÜNİVERSİTESİ,SANAT VE MEDYA FAKÜLTESİ, MEDYA-İLETİŞİM BÖLÜMÜ MEZUNU
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MISS TURKEY - BUSE AKAR KİMDİR?
18- Buse Akar
Yaş 21
Boy 1,78
Doğum Yeri Marmaris
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ, SON SINIF ÖĞRENCİSİ
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MISS TURKEY - LALE ZUZANNA ONUK KİMDİR?
19- Lale Zuzanna Onuk
Yaş 20
Boy 1,80
Doğum Yeri İstanbul
VARŞOVA SOSYAL BİLİMLER VE PSİKOLOJİ ÜNİVERSİTESİ, PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ, 2. SINIF ÖĞRENCİSİ
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MISS TURKEY - DAMLA ÖZDEMİR KİMDİR?
20- Damla Özdemir
Yaş 21
Boy 1,82
Doğum Yeri İstanbul
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ, 3. SINIF ÖĞRENCİSİ
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