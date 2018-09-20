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Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasını Şevval Şahin kazandı

Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasının birincisi belli oldu. Türkiye'nin en güzel 20 kızının kaldığı finalde yarışmayı Şevval Şahin kazandı.

  • 1

    Bu yıl Hilton Hotel'de gerçekleştirilen Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasının birincisi belli oldu. Yarışmayı Şevval Şahin kazandı.
  • 2

    Şevval Şahin'in Miss Turkey World 2018 olduğu yarışmada Tara Madelein De Vries Miss Turkey Universe 2018 güzeli seçildi.
  • 3

    Roda Irmak Kalkan Miss Turkey Supranational 2018 güzeli oldu.
  • 4

    MISS TURKEY - ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR

    Miss Turkey 2018, Şevval Şahin
    1-Şevval Şahin
    Yaş 19
    Boy 1,82
    Doğum Yeri İstanbul
    UNIVERSITY OF EAST LONDON, FASHION MARKETING, 1. SINIF ÖĞRENCİSİ
  • 5

    MISS TURKEY - DEREN ERTAŞ KİMDİR?

    Miss Turkey 2018, Deren Ertaş
    2-Deren Ertaş
    Yaş 20
    Boy 1,80
    Doğum Yeri Kırklareli
    MÜNİH TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ, 2.SINIF ÖĞRENCİSİ
  • 6

    MISS TURKEY - SENA YAĞMUR ÇELİK KİMDİR?

    Miss Turkey 2018, Sena Yağmur Çelik
    3- Sena Yağmur Çelik
    Yaş 20
    Boy 1,80
    Doğum Yeri İstanbul
    IŞIK ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, TEKSTİL VE MODA TASARIMI, 3. SINIF ÖĞRENCİSİ
  • 7

    MISS TURKEY - GÖKSU ORAL KİMDİR?

    Miss Turkey 2018, Göksu Oral
    4-Göksu Oral
    Yaş 22
    Boy 1,80
    Doğum Yeri İstanbul
    BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ, ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜMÜ MEZUNU
  • 8

    MISS TURKEY - CANSU ERDÖNMEZ KİMDİR?

    Miss Turkey 2018, Cansu Erdönmez
    5- Cansu Erdönmez
    Yaş 24
    Boy 1,78
    Doğum Yeri İstanbul
    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSAT FAKÜLTESİ, İNGİLİZCE İKTİSAT BÖLÜMÜ, 3.SINIF ÖĞRENCİSİ. ADALET YÜKSEK OKULU, ADALET BÖLÜMÜ, 2. SINIF ÖĞRENCİSİ
  • 9

    MISS TURKEY - BİLGE ULUĞ KİMDİR?

    Miss Turkey 2018, Bilge Uluğ
    6- Bilge Uluğ
    Yaş 22
    Boy 1,78
    Doğum Yeri İstanbul
    İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ, HUKUK BÖLÜMÜ, 3. SINIF ÖĞRENCİSİ
  • 10

    MISS TURKEY - YASEMİN AŞKIN KİMDİR?

    Miss Turkey 2018, Yasemin Aşkın
    7-Yasemin Aşkın
    Yaş 23
    Boy 1,78
    Doğum Yeri Almanya
    INTERNATIONALE AKADEMIE FÜR FILMSCHAUSPIEL, FİLM BÖLÜMÜ MEZUNU
  • 11

    MISS TURKEY - GÜLSÜM İLAYDA ÖZÜLKE KİMDİR?

    Miss Turkey 2018, Gülsüm İlayda Özülke
    8- Gülsüm İlayda Özülke
    Yaş 21
    Boy 1,76
    Doğum Yeri Denizli
    GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ, BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, 3. SINIF ÖĞRENCİSİ
  • 12

    MISS TURKEY - AYLİN SABRİNA WHİTE KİMDİR?

    Miss Turkey 2018, Aylin Sabrina White
    9- Aylin Sabrina White
    Yaş 21
    Boy 1,73
    Doğum Yeri Dubai
    UNIVERSITY OF NEVADA LAS VEGAS, ULUSLARARASI İŞLETME BÖLÜMÜ, 3. SINIF ÖĞRENCİSİ
  • 13

    MISS TURKEY - RODA IRMAK KALKAN KİMDİR?

    Miss Turkey 2018, Roda Irmak Kalkan
    10- Roda Irmak Kalkan
    Yaş 18
    Boy 1,72
    Doğum Yeri İstanbul
    UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO, UNIMI SCIENZE POLITICHE FAKÜLTESİ, POLITICAL SCIENCES AND ECONOMY BÖLÜMÜ, 2. SINIF ÖĞRENCİSİ
  • 14

    MISS TURKEY - ÇİÇEK AKSU KİMDİR?

    Miss Turkey 2018, Çiçek Arsu
    11- Çiçek Arsu
    Yaş 23
    Boy 1,71
    Doğum Yeri Gaziantep
    AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, RADYO-TELEVİZYON-SİNEMA BÖLÜMÜ MEZUNU
  • 15

    MISS TURKEY - BERAY KOCABAŞ KİMDİR?

    Miss Turkey 2018, Beray Kocabaş
    12- Beray Kocabaş
    Yaş 26
    Boy 1,74
    Doğum Yeri İstanbul
    MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ, DEVLET KONSERVATUVARI, KEMAN BÖLÜMÜ MEZUNU. KOÇ ÜNİVERSİTESİ, PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ, 3. SINIF ÖĞRENCİSİ
  • 16

    MISS TURKEY - DİLARA YILMAZ KİMDİR?

    Miss Turkey 2018, Dilara Yılmaz
    13- Dilara Yılmaz
    Yaş 21
    Boy 1,73
    Doğum Yeri Almanya
    BERUFSKOLLEG OST IN ESSEN, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ, 2. SINIF ÖĞRENCİSİ
  • 17

    MISS TURKEY - IŞIL COŞKUN KİMDİR?

    Miss Turkey 2018, Işıl Coşkun
    14-Işıl Coşkun
    Yaş 20
    Boy 1,76
    Doğum Yeri İstanbul
    YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ, İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ, 3. SINIF ÖĞRENCİSİ
  • 18

    MISS TURKEY - TARA MADELEİN DE VRİES KİMDİR?

    Miss Turkey 2018, Tara Madelein De Vries
    15- Tara Madelein De Vries
    Yaş 19
    Boy 1,77
    Doğum Yeri Hollanda
    KOÇ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ, 1. SINIF ÖĞRENCİSİ
  • 19

    MISS TURKEY - MELTEM KIRBAŞ KİMDİR?

    Miss Turkey 2018, Meltem Kırbaş
    16- Meltem Kırbaş
    Yaş 21
    Boy 1,77
    Doğum Yeri İzmir
    YAŞAR ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ, 3. SINIF ÖĞRENCİSİ
  • 20

    MISS TURKEY - TUNA SALON KİMDİR?

    Tuna Salon, Miss Turkey 2018
    17- Tuna Salon
    Yaş 22
    Boy 1,79
    Doğum Yeri Balıkesir
    SORBONNE ÜNİVERSİTESİ,SANAT VE MEDYA FAKÜLTESİ, MEDYA-İLETİŞİM BÖLÜMÜ MEZUNU
  • 21

    MISS TURKEY - BUSE AKAR KİMDİR?

    Miss Turkey 2018, Buse Akar
    18- Buse Akar
    Yaş 21
    Boy 1,78
    Doğum Yeri Marmaris
    CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ, SON SINIF ÖĞRENCİSİ
  • 22

    MISS TURKEY - LALE ZUZANNA ONUK KİMDİR?

    Miss Turkey 2018, Lale Zuzanna Onuk
    19- Lale Zuzanna Onuk
    Yaş 20
    Boy 1,80
    Doğum Yeri İstanbul
    VARŞOVA SOSYAL BİLİMLER VE PSİKOLOJİ ÜNİVERSİTESİ, PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ, 2. SINIF ÖĞRENCİSİ
  • 23

    MISS TURKEY - DAMLA ÖZDEMİR KİMDİR?

    Miss Turkey 2018, Damla Özdemir
    20- Damla Özdemir
    Yaş 21
    Boy 1,82
    Doğum Yeri İstanbul
    BEYKENT ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ, 3. SINIF ÖĞRENCİSİ
  • 24

    Miss Turkey 2018
  • 25

    Miss Turkey 2018
  • 26

    Miss Turkey 2018
  • 27

    Miss Turkey 2018
  • 28

    Miss Turkey 2018
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