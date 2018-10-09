Miss Turkey 2018 ikincisi Tara de Viries’e doğum günü partisi
1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz, Miss Turkey 2018 ikincisi kızı Tara de Viries için doğum günü partisi düzenledi.
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1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz’ın Hollandalı Watze de Vries’ten olan kızı Tara de Viries geçen hafta katıldığı Miss Turkey’de ikinci olmuştu.
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2Önceki gün yeni kraliçenin 19’uncu doğum günüydü.
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Özlem Kaymaz, kızının hem yarışmadaki başarısı hem de yeni yaşı için bir parti verdi.
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Partiye Tara’nın en yakın arkadaşları katıldı.
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Arkadaşları Melisa Doğan ile Eda Kanık, Tara de Vries’in yeni yaşını onu öperek kutladı.
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Tara de Vries geçen hafta katıldığı 2. Sayfa programında “Estetik yaptırır mısın?” sorusuna şu yanıtı vermişti:
"Ben estetik yaptırmam. Kardeşim dünyaya çok eksik bir listeyle geldi. Onun yüzüne baktığımda benim estetik yaptırmam haksızlık olur diye düşünüyorum."
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Tara'nın kardeşi Daniel'de Nager Sendromu var. Çok nadir görülen bu doğumsal hastalığın şimdiye kadarki vaka sayısı 90. Başlıca belirtisi yüz, yanak ve çene bölgesinin yeterince gelişmemesi. Hastalarda kafatası anomalisi ile birlikte ciddi nefes alma, yemek yeme ve konuşma engeli yaratıyor.