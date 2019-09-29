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Miss Turkey 2019 belli oldu (Türkiye güzeli Simay Rasimoğlu kimdir?)

Miss Turkey 2019 güzellik yarışmasının birincisi belli oldu. Miss Turkey güzellik yarışmasını Simay Rasimoğlu kazandı ve Türkiye güzeli unvanını aldı. İkinciliği Bilgi Nur Aydoğmuş kazanırken, üçüncülüğü Büşra Turan kazandı. Peki ama Simay Rasimoğlu kimdir? İşte yarışmayla ilgili detaylar

  • 1

    Miss Turkey 2019 güzellik yarışmasının birincisi belli oldu. Yarışmayı Simay Rasimoğlu kazandı.

    Simanur Rasimoğlu, Türkiye'yi İngiltere'de düzenlenecek olan Miss World 2019 yarışmasında temsil edecek.

  • 2

    İkinciliği Bilgi Nur Aydoğmuş kazanırken, üçüncülüğü Büşra Turan kazandı.

    Bilgi Nur Aydoğmuş, Türkiye'yi Miss Universe 2019 yarışmasında temsil etmeye hak kazandı.

    Büşra Turan, Türkiye'yi Polonya'daki Miss Supranational 2019 yarışmasında temsil etmeye hak kazandı.

  • 3

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    Simay Rasimoğlu

    Boy: 1.88

    Yaş: 22

    Uludağ Üni̇versi̇tesi̇ Meslek Yüksek Okulu Mi̇mari̇ Restorasyon Bölümü Mezunu

  • 4

    miss turkey 2019, miss turkey 2019 adayları, 2019 türkiye güzeli adayları, 2019 türkiye güzellik yarışması adayları, Bilgi Nur Aydoğmuş

    Bilgi Nur Aydoğmuş

    Boy: 1.80

    Yaş: 23

    İstanbul Üni̇versi̇tesi̇ Hukuk Fakültesi̇ Hukuk Bölümü Mezunu

  • 5

    miss turkey 2019, miss turkey 2019 adayları, 2019 türkiye güzeli adayları, 2019 türkiye güzellik yarışması adayları, Melike Kanbur

    Melike Kanbur

    Boy: 1.78

    Yaş: 24

    Boğazi̇çi̇ Üni̇versi̇tesi̇ Uygulamali Bi̇li̇mler Yüksekokulu Turi̇zm İşletmeci̇li̇ği̇ Bölümü Mezunu

  • 6

    miss turkey 2019, miss turkey 2019 adayları, 2019 türkiye güzeli adayları, 2019 türkiye güzellik yarışması adayları, Hüray Ertürk

    Hüray Ertürk

    Boy: 1.77

    Yaş: 20

    Ortadoğu Tekni̇k Üni̇versi̇tesi̇ İkti̇sadi̇ Ve İdari̇ Bi̇li̇mler Fakültesi̇ İkti̇sat Bölümü 1. Sınıf Öğrenci̇si̇

  • 7

    miss turkey 2019, miss turkey 2019 adayları, 2019 türkiye güzeli adayları, 2019 türkiye güzellik yarışması adayları, dilara özdemir

    Dilara Özdemir

    Boy: 1.77

    Yaş: 20

    Malmö Üni̇versi̇tesi̇ Global Si̇yasi̇ İli̇şki̇ler Fakültesi̇ İnsan Hakları Bölümü 2. Sınıf Öğrenci̇si̇

  • 8

    miss turkey 2019, miss turkey 2019 adayları, 2019 türkiye güzeli adayları, 2019 türkiye güzellik yarışması adayları, idil doğa oral

    İdil Doğa Oral

    Boy: 1.76

    Yaş: 20

    İstanbul Tekni̇k Üni̇versi̇tesi̇ Teksti̇l Teknoloji̇leri̇ Ve Tasarımı Fakültesi̇ Moda Tasarım Bölümü 1. Sınıf Öğrenci̇si̇

  • 9

    miss turkey 2019, miss turkey 2019 adayları, 2019 türkiye güzeli adayları, 2019 türkiye güzellik yarışması adayları, selin karaarslan

    Selin Karaarslan

    Boy: 1.76

    Yaş: 22

    Marmara Üni̇versi̇tesi̇ İşletme Fakültesi̇ İşletme Bölümü Mezunu

  • 10

    miss turkey 2019, miss turkey 2019 adayları, 2019 türkiye güzeli adayları, 2019 türkiye güzellik yarışması adayları, eda demirelli

    Ada Demirelli

    Boy: 1.76

    Yaş: 19

    Ege Üni̇versi̇tesi̇ Fen Fakültesi̇ Ki̇mya Bölümü 1. Sınıf Öğrenci̇si̇

  • 11

    miss turkey 2019, miss turkey 2019 adayları, 2019 türkiye güzeli adayları, 2019 türkiye güzellik yarışması adayları, reyhan kasapoğlu

    Reyhan Kasapoğlu

    Boy: 1.74

    Yaş: 20

    İstanbul Tekni̇k Üni̇versi̇tesi̇ Mi̇marlik Fakültesi̇ Şehi̇r ve Bölge Planlama Bölümü 2. Sınıf Öğrenci̇si̇

  • 12

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    Aleyna Yavaş

    Boy: 1.70

    Yaş: 20

    Trakya Üni̇versi̇tesi̇ Eği̇ti̇m Fakültesi̇ Resi̇m İşi̇ Öğretmenli̇ği̇

  • 13

    miss turkey 2019, miss turkey 2019 adayları, 2019 türkiye güzeli adayları, 2019 türkiye güzellik yarışması adayları, nazlı can çetin

    Nazlı Can Çetin

    Boy: 1.76

    Yaş: 19 Bahçeşehi̇r Üni̇versi̇tesi̇ Eği̇ti̇m Fakültesi̇ İngi̇li̇zce Öğretmenli̇ği̇ 2. sınıf Öğrenci̇si̇

  • 14

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    Zübeyde Lokmanoğlu

    Boy: 1.76

    Yaş: 18

    Yedi̇tepe Üni̇versi̇tesi̇ Fen Edebi̇yat Fakültesi̇ Rus Di̇li̇ Ve Edebi̇yatı 1.sınıf Öğrenci̇si̇

  • 15

    miss turkey 2019, miss turkey 2019 adayları, 2019 türkiye güzeli adayları, 2019 türkiye güzellik yarışması adayları, elif yahyaoğlu

    Elif Yahyaoğlu

    Boy: 1.76

    Yaş: 24

    Yedi̇tepe Üni̇versi̇tesi̇ Mi̇marlik Ve Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇ Geneti̇k Ve Bi̇yomühendi̇sli̇k Bölümü Mezunu

  • 16

    miss turkey 2019, miss turkey 2019 adayları, 2019 türkiye güzeli adayları, 2019 türkiye güzellik yarışması adayları, sandra deniz karslı

    Sandra Deniz Karslı

    Boy: 1.77

    Yaş: 19

    San Diego State Üni̇versi̇tesi̇ İleti̇şi̇m Fakültesi̇ İleti̇şi̇m Bölümü 2.sınıf öğrenci̇si̇

  • 17

    miss turkey 2019, miss turkey 2019 adayları, 2019 türkiye güzeli adayları, 2019 türkiye güzellik yarışması adayları, tiffany inci kurak

    Tiffany İnci Kurak

    Boy: 1.78

    Yaş: 23

    Mildred Scheel Schule Moda Pazarlama Ve Satış Danışmanlığı Bölümü

  • 18

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    Nursena Özcanlı

    Boy: 1.78

    Yaş: 21

    Muğla Sıtkı Koçman Üni̇versi̇tesi̇ Fen Fakültesi̇ Moleküler Bi̇yoloji̇ Ve Geneti̇k Bölümü 4. sınıf öğrenci̇si̇

  • 19

    miss turkey 2019, miss turkey 2019 adayları, 2019 türkiye güzeli adayları, 2019 türkiye güzellik yarışması adayları, ece demiralp

    Ece Demiralp

    Boy: 1.78

    Yaş: 21

    İstanbul Geli̇şi̇m Üni̇versi̇tesi̇ Sağlık Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇ Beslenme Ve Di̇yeteti̇k Bölümü 2. sınıf öğrenci̇si̇

  • 20

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    Pelin Kahraman

    Boy: 1.80

    Yaş: 23

    Hochschule Der Medi̇en İleti̇şi̇m Fakültesi̇ Medya Ekonomi̇si̇ Bölümü 3. sınıf öğrenci̇si̇

  • 21

    miss turkey 2019, miss turkey 2019 adayları, 2019 türkiye güzeli adayları, 2019 türkiye güzellik yarışması adayları, büşra turan

    Büşra Turan

    Boy: 1.85

    Yaş: 20

    İstanbul Aydın Üni̇versi̇tesi̇ Güzel Sanatlar Fakültesi̇ Moda Ve Teksti̇l Tasarımı 3. sınıf öğrenci̇si̇

    GEÇMİŞTEN BUGÜNE TÜRKİYE GÜZELLERİ

  • 22

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    Naz Özdeğirmenci

    Boy: 1.85

    Yaş: 22

    Yedi̇tepe Üni̇versi̇tesi̇ Fen Edebi̇yat Fakültesi̇ Çevi̇ri̇bi̇li̇m Bölümü Mezunu

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