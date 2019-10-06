Miss Turkey 2019 birincisi Simay Rasimoğlu: Çirkin bulabilirler, saygı duyuyorum
2019 Türkiye Güzellik Yarışması (Miss Turkey 2019) birincisi Simay Rasimoğlu, sosyal medyada hakkında yapılan olumsuz yorumlarla ilgili “Herkesin fikrine sonsuz saygı duyuyorum. Beğenmeyebilirler, çirkin bulabilirler” ifadesini kullandı.
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Sonucu beklemediğini söyleye Miss Turkey 2019 birincisi Simay Rasimoğlu, yarışmaya katılmasını, “Bir mimarlık firmasında çalışıyordum. İş arkadaşlarım ‘Katılman gerekiyor’ diyerek beni yönlendirdi. Ben de deneyimlemek istedim” şeklinde anlattı.
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Hürriyet’ten Sinem Vural’a konuşan Rasimoğlu, “İlk başta yarışmayı katılmayı risk olarak gördüm, çünkü hali hazırda çalışıyordum. Sonuç bir bilinmezdi benim için. Ama denediğim ve risk aldığım için çok mutluyum. İş arkadaşlarım, çevremdekiler olmasa belki katılım formunu bile doldurmazdım” dedi.
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“En çok istediğim şey bir sanat okulu açmak ama oyunculuk, modellik de yapabilirim” diyen Miss Turkey birincisi, “Zaten henüz bir teklif de yok. Bunlar zamana bırakılması gereken şeyler” ifadesini kullandı.
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Rasimoğlu, sosyal medyada hakkında yapılan olumsuz yorumlarla ilgili şunları söyledi: “Herkesin fikrine sonsuz saygı duyuyorum. Beğenmeyebilirler, çirkin bulabilirler. Olabilir. Güzellik göreceli bir şey çünkü. Ama bu durum motivasyonumu düşürmüyor. Güzel şeyler yapabileceğime ve bu yarışmanın vesile olacağına inanıyorum.”
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2019 Türkiye Güzeli, aile hikayesini şöyle anlattı: “Annem ve babam Bulgaristan’da doğup büyümüş. 1989’da buraya geldikten sonra tanışıp evleniyorlar. Her yaz Bulgaristan’daki köyümüze gideriz hâlâ. Lisede iç mekan tasarımı okudum. Sonra Uludağ Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü’nü bitirdim. İç mimarlık ofisinde çalışıyorum ama restoratörüm. İç mimar değilim, bu bilgiyi de düzelteyim.”
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Daha önce sosyal medyada 300-400 takipçisi olan ancak şu an 20 binden fazla takipçisi olan Rasimoğlu, “Hiç öyle ‘beni takip etsinler, çok sevsinler’ diye bir arzum olmadı. Bir gecede her şey değişti” dedi.
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