Miss Turkey 2019 güzellik yarışmasını Simay Rasimoğlu kazandı
Miss Turkey 2019 güzellik yarışmasının birincisi belli oldu. Miss Turkey güzellik yarışmasını Simay Rasimoğlu kazandı. 2019 Miss Turkey güzeli Simay Rasimoğlu kimdir?
-
1Miss Turkey 2019 güzellik yarışmasının birincisi belli oldu. Yarışmayı Simay Rasimoğlu kazandı.
-
2İkinciliği Bilgi Nur Aydoğmuş kazanırken, üçüncülüğü Büşra Turan kazandı.
-
3
Simay Rasimoğlu
Boy: 1.88
Yaş: 22
Uludağ Üni̇versi̇tesi̇ Meslek Yüksek Okulu Mi̇mari̇ Restorasyon Bölümü Mezunu
-
4
Bilgi Nur Aydoğmuş
Boy: 1.80
Yaş: 23
İstanbul Üni̇versi̇tesi̇ Hukuk Fakültesi̇ Hukuk Bölümü Mezunu
-
5
Melike Kanbur
Boy: 1.78
Yaş: 24
Boğazi̇çi̇ Üni̇versi̇tesi̇ Uygulamali Bi̇li̇mler Yüksekokulu Turi̇zm İşletmeci̇li̇ği̇ Bölümü Mezunu
-
6
Hüray Ertürk
Boy: 1.77
Yaş: 20
Ortadoğu Tekni̇k Üni̇versi̇tesi̇ İkti̇sadi̇ Ve İdari̇ Bi̇li̇mler Fakültesi̇ İkti̇sat Bölümü 1. Sınıf Öğrenci̇si̇
-
7
Dilara Özdemir
Boy: 1.77
Yaş: 20
Malmö Üni̇versi̇tesi̇ Global Si̇yasi̇ İli̇şki̇ler Fakültesi̇ İnsan Hakları Bölümü 2. Sınıf Öğrenci̇si̇
-
8
İdil Doğa Oral
Boy: 1.76
Yaş: 20
İstanbul Tekni̇k Üni̇versi̇tesi̇ Teksti̇l Teknoloji̇leri̇ Ve Tasarımı Fakültesi̇ Moda Tasarım Bölümü 1. Sınıf Öğrenci̇si̇
-
9
Selin Karaarslan
Boy: 1.76
Yaş: 22
Marmara Üni̇versi̇tesi̇ İşletme Fakültesi̇ İşletme Bölümü Mezunu
-
10
Ada Demirelli
Boy: 1.76
Yaş: 19
Ege Üni̇versi̇tesi̇ Fen Fakültesi̇ Ki̇mya Bölümü 1. Sınıf Öğrenci̇si̇
-
11
Reyhan Kasapoğlu
Boy: 1.74
Yaş: 20
İstanbul Tekni̇k Üni̇versi̇tesi̇ Mi̇marlik Fakültesi̇ Şehi̇r ve Bölge Planlama Bölümü 2. Sınıf Öğrenci̇si̇
-
12
Aleyna Yavaş
Boy: 1.70
Yaş: 20
Trakya Üni̇versi̇tesi̇ Eği̇ti̇m Fakültesi̇ Resi̇m İşi̇ Öğretmenli̇ği̇
-
13
Nazlı Can Çetin
Boy: 1.76
Yaş: 19 Bahçeşehi̇r Üni̇versi̇tesi̇ Eği̇ti̇m Fakültesi̇ İngi̇li̇zce Öğretmenli̇ği̇ 2. sınıf Öğrenci̇si̇
-
14
Zübeyde Lokmanoğlu
Boy: 1.76
Yaş: 18
Yedi̇tepe Üni̇versi̇tesi̇ Fen Edebi̇yat Fakültesi̇ Rus Di̇li̇ Ve Edebi̇yatı 1.sınıf Öğrenci̇si̇
-
15
Elif Yahyaoğlu
Boy: 1.76
Yaş: 24
Yedi̇tepe Üni̇versi̇tesi̇ Mi̇marlik Ve Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇ Geneti̇k Ve Bi̇yomühendi̇sli̇k Bölümü Mezunu
-
16
Sandra Deniz Karslı
Boy: 1.77
Yaş: 19
San Diego State Üni̇versi̇tesi̇ İleti̇şi̇m Fakültesi̇ İleti̇şi̇m Bölümü 2.sınıf öğrenci̇si̇
-
17
Tiffany İnci Kurak
Boy: 1.78
Yaş: 23
Mildred Scheel Schule Moda Pazarlama Ve Satış Danışmanlığı Bölümü
-
18
Nursena Özcanlı
Boy: 1.78
Yaş: 21
Muğla Sıtkı Koçman Üni̇versi̇tesi̇ Fen Fakültesi̇ Moleküler Bi̇yoloji̇ Ve Geneti̇k Bölümü 4. sınıf öğrenci̇si̇
-
19
Ece Demiralp
Boy: 1.78
Yaş: 21
İstanbul Geli̇şi̇m Üni̇versi̇tesi̇ Sağlık Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇ Beslenme Ve Di̇yeteti̇k Bölümü 2. sınıf öğrenci̇si̇
-
20
Pelin Kahraman
Boy: 1.80
Yaş: 23
Hochschule Der Medi̇en İleti̇şi̇m Fakültesi̇ Medya Ekonomi̇si̇ Bölümü 3. sınıf öğrenci̇si̇
-
21
Büşra Turan
Boy: 1.85
Yaş: 20
İstanbul Aydın Üni̇versi̇tesi̇ Güzel Sanatlar Fakültesi̇ Moda Ve Teksti̇l Tasarımı 3. sınıf öğrenci̇si̇
-
22
Naz Özdeğirmenci
Boy: 1.85
Yaş: 22
Yedi̇tepe Üni̇versi̇tesi̇ Fen Edebi̇yat Fakültesi̇ Çevi̇ri̇bi̇li̇m Bölümü Mezunu