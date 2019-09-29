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Miss Turkey 2019 / Türkiye Güzeli bugün belli oluyor (Miss Turkey 2019 adayları)

Miss Turkey 2019 (Türkiye Güzellik Yarışması) finali ne zaman, Miss Turkey 2019 kim oldu? sorularını cevapları bugün yani 2 Ekim 20:30’da belli oluyor. Miss Turkey 2019'un 20 finalisti bugün Türkiye Güzeli olmak için mücadele edecek. İşte 2019 Türkiye Güzeli finalistleri...

  • 1

    Simay Rasimoğlu

    Boy: 1.88

    Yaş: 22

    Uludağ Üni̇versi̇tesi̇ Meslek Yüksek Okulu Mi̇mari̇ Restorasyon Bölümü Mezunu

  • 2

    Bilgi Nur Aydoğmuş

    Boy: 1.80

    Yaş: 23

    İstanbul Üni̇versi̇tesi̇ Hukuk Fakültesi̇ Hukuk Bölümü Mezunu

  • 3

    Melike Kanbur

    Boy: 1.78

    Yaş: 24

    Boğazi̇çi̇ Üni̇versi̇tesi̇ Uygulamali Bi̇li̇mler Yüksekokulu Turi̇zm İşletmeci̇li̇ği̇ Bölümü Mezunu

  • 4

    Hüray Ertürk

    Boy: 1.77

    Yaş: 20

    Ortadoğu Tekni̇k Üni̇versi̇tesi̇ İkti̇sadi̇ Ve İdari̇ Bi̇li̇mler Fakültesi̇ İkti̇sat Bölümü 1. Sınıf Öğrenci̇si̇

  • 5

    Dilara Özdemir

    Boy: 1.77

    Yaş: 20

    Malmö Üni̇versi̇tesi̇ Global Si̇yasi̇ İli̇şki̇ler Fakültesi̇ İnsan Hakları Bölümü 2. Sınıf Öğrenci̇si̇

  • 6

    İdil Doğa Oral

    Boy: 1.76

    Yaş: 20

    İstanbul Tekni̇k Üni̇versi̇tesi̇ Teksti̇l Teknoloji̇leri̇ Ve Tasarımı Fakültesi̇ Moda Tasarım Bölümü 1. Sınıf Öğrenci̇si̇

  • 7

    Selin Karaarslan

    Boy: 1.76

    Yaş: 22

    Marmara Üni̇versi̇tesi̇ İşletme Fakültesi̇ İşletme Bölümü Mezunu

  • 8

    Ada Demirelli

    Boy: 1.76

    Yaş: 19

    Ege Üni̇versi̇tesi̇ Fen Fakültesi̇ Ki̇mya Bölümü 1. Sınıf Öğrenci̇si̇

  • 9

    Reyhan Kasapoğlu

    Boy: 1.74

    Yaş: 20

    İstanbul Tekni̇k Üni̇versi̇tesi̇ Mi̇marlik Fakültesi̇ Şehi̇r ve Bölge Planlama Bölümü 2. Sınıf Öğrenci̇si̇

  • 10

    Aleyna Yavaş

    Boy: 1.70

    Yaş: 20

    Trakya Üni̇versi̇tesi̇ Eği̇ti̇m Fakültesi̇ Resi̇m İşi̇ Öğretmenli̇ği̇

  • 11

    Nazlı Can Çetin

    Boy: 1.76

    Yaş: 19 Bahçeşehi̇r Üni̇versi̇tesi̇ Eği̇ti̇m Fakültesi̇ İngi̇li̇zce Öğretmenli̇ği̇ 2. sınıf Öğrenci̇si̇

  • 12

    Zübeyde Lokmanoğlu

    Boy: 1.76

    Yaş: 18

    Yedi̇tepe Üni̇versi̇tesi̇ Fen Edebi̇yat Fakültesi̇ Rus Di̇li̇ Ve Edebi̇yatı 1.sınıf Öğrenci̇si̇

  • 13

    Elif Yahyaoğlu

    Boy: 1.76

    Yaş: 24

    Yedi̇tepe Üni̇versi̇tesi̇ Mi̇marlik Ve Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇ Geneti̇k Ve Bi̇yomühendi̇sli̇k Bölümü Mezunu

  • 14

    Sandra Deniz Karslı

    Boy: 1.77

    Yaş: 19

    San Diego State Üni̇versi̇tesi̇ İleti̇şi̇m Fakültesi̇ İleti̇şi̇m Bölümü 2.sınıf öğrenci̇si̇

  • 15

    Tiffany İnci Kurak

    Boy: 1.78

    Yaş: 23

    Mildred Scheel Schule Moda Pazarlama Ve Satış Danışmanlığı Bölümü

  • 16

    Nursena Özcanlı

    Boy: 1.78

    Yaş: 21

    Muğla Sıtkı Koçman Üni̇versi̇tesi̇ Fen Fakültesi̇ Moleküler Bi̇yoloji̇ Ve Geneti̇k Bölümü 4. sınıf öğrenci̇si̇

  • 17

    Ece Demiralp

    Boy: 1.78

    Yaş: 21

    İstanbul Geli̇şi̇m Üni̇versi̇tesi̇ Sağlık Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇ Beslenme Ve Di̇yeteti̇k Bölümü 2. sınıf öğrenci̇si̇

  • 18

    Pelin Kahraman

    Boy: 1.80

    Yaş: 23

    Hochschule Der Medi̇en İleti̇şi̇m Fakültesi̇ Medya Ekonomi̇si̇ Bölümü 3. sınıf öğrenci̇si̇

  • 19

    Büşra Turan

    Boy: 1.85

    Yaş: 20

    İstanbul Aydın Üni̇versi̇tesi̇ Güzel Sanatlar Fakültesi̇ Moda Ve Teksti̇l Tasarımı 3. sınıf öğrenci̇si̇

  • 20

    Naz Özdeğirmenci

    Boy: 1.85

    Yaş: 22

    Yedi̇tepe Üni̇versi̇tesi̇ Fen Edebi̇yat Fakültesi̇ Çevi̇ri̇bi̇li̇m Bölümü Mezunu

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