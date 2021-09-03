Miss Turkey 2021 adayları açıklandı

Miss Turkey 2021 yarışmasında birincilik için yarışacak 20 finalist belli oldu. Kampa giren yarışmacılar 8 Eylül'de finalde yarışacak. İşte tescilli güzel olmak için yarışacak adaylar ve bilgileri...

03.09.2021 - 09:57

Miss Turkey 2021 adayları açıklandı - 1
1 NUMARA

KAYRA TÜRKOVİÇ

BOY: 1.83
YAŞ:19
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ



Miss Turkey 2021 adayları açıklandı - 2
2 NUMARA

YEŞİM TOPLU

BOY: 1.81
YAŞ: 25
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK BÖLÜMÜ MEZUNU


Miss Turkey 2021 adayları açıklandı - 3
3 NUMARA

ALARA ERİÇ

BOY: 1.79
YAŞ: 18
UNIVERSITY OF LONDON GOLDSMITHS SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ




Miss Turkey 2021 adayları açıklandı - 4
4 NUMARA

ŞİRA SAHİLLİ

BOY: 1.78
YAŞ:21
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ



Miss Turkey 2021 adayları açıklandı - 5
5 NUMARA

İLAYDA GÖKALP

BOY: 1.77
YAŞ: 22
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK BÖLÜMÜ MEZUNU



Miss Turkey 2021 adayları açıklandı - 6
6 NUMARA

TUANA CEMRE CALBAN

BOY: 1.77
YAŞ: 21
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ İNGİLİZCE MİMARLIK BÖLÜMÜ 4. SINIF ÖĞRENCİSİ



Miss Turkey 2021 adayları açıklandı - 7
7 NUMARA

NİL ÇUKUR

BOY 1.76
YAŞ: 19
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2.SINIF ÖĞRENCİSİ



Miss Turkey 2021 adayları açıklandı - 8
8 NUMARA

SEVCAN ÖKSÜZ

BOY: 1.76
YAŞ: 21
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ


Miss Turkey 2021 adayları açıklandı - 9
9 NUMARA

SENA LEYLA YAVUZ

BOY: 1.75
YAŞ: 22
MEF ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ


Miss Turkey 2021 adayları açıklandı - 10
10 NUMARA

SU BİGE KORUCU

BOY 1.73
YAŞ: 25
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL DEVLET KONSERVATUVARI OPERA BÖLÜMÜ MEZUNU


Miss Turkey 2021 adayları açıklandı - 11
11 NUMARA

BİRSU DENİZ AKÖZBEK

BOY:1.71
YAŞ: 21
ANKARA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MODERN DANS BÖLÜMÜ 4. SINIF ÖĞRENCİSİ


Miss Turkey 2021 adayları açıklandı - 12
12 NUMARA

BİLSEL BUSE KADIOĞLU

BOY: 1.74
YAŞ: 22
TOBB ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 4. SINIF ÖĞRENCİSİ



Miss Turkey 2021 adayları açıklandı - 13
13 NUMARA

SELİN ŞAHİNGÖZ

BOY: 1.74
YAŞ: 21
LOZAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ BÖLÜMÜ MEZUNU



Miss Turkey 2021 adayları açıklandı - 14
14 NUMARA

DİLARA KORKMAZ

BOY: 1.77
YAŞ: 23
ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ FİNANS YÜKSEK LİSANS BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ



Miss Turkey 2021 adayları açıklandı - 15
15 NUMARA

BAŞAK İLHAN

BOY: 1.76
YAŞ: 23
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 4. SINIF ÖĞRENCİSİ



Miss Turkey 2021 adayları açıklandı - 16
16 NUMARA

BUSE ORCAN

BOY: 1.77
YAŞ: 19
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 1.SINIF ÖĞRENCİSİ


Miss Turkey 2021 adayları açıklandı - 17
17 NUMARA

BERFİN ANT

BOY: 1.77
YAŞ: 22
MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK BÖLÜMÜ 4. SINIF ÖĞRENCİSİ



Miss Turkey 2021 adayları açıklandı - 18
18 NUMARA

MERCAN TEZCAN

BOY 1.77
YAŞ: 21
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ


Miss Turkey 2021 adayları açıklandı - 19
19 NUMARA

BAHAR KOLTUKLU

BOY:1.82
YAŞ: 24
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU


Miss Turkey 2021 adayları açıklandı - 20
20 NUMARA

CEMRENAZ TURHAN

BOY: 1.82
YAŞ: 23
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ 4. SINIF ÖĞRENCİSİ

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