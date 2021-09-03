Miss Turkey 2021 birincisi belli oldu (Türkiye güzeli Dilara Korkmaz kimdir)
Miss Turkey 2021 güzellik yarışmasının birincisi belli oldu. Miss Turkey güzellik yarışmasını Dilara Korkmaz kazandı ve Türkiye güzeli unvanını aldı.
03.09.2021 - 14:47
| Son Güncelleme : 08.09.2021 - 23:25
Miss Turkey 2021 güzellik yarışmasının birincisi belli oldu.
Miss Turkey güzellik yarışmasını Dilara Korkmaz kazandı ve Türkiye güzeli unvanını aldı.
2. olan Cemrenaz Turhan, Miss Universe’de temsil edecek.
3. seçilen Şira Sahilli, Türkiye'yi Miss Supranational’da temsil edecek.
TÜRKİYE GÜZELİ DİLARA KORKMAZ KİMDİR
2021 Miss Turkey seçilen Dilara Korkmaz 23 yaşında.
Dilara Korkmaz 1.77 cm boyunda
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Finanas Yüksek Lisans Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi
İŞTE FİNALİSTLER
1 NUMARA
KAYRA TÜRKOVİÇ
BOY: 1.83
YAŞ:19
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ
2 NUMARA
YEŞİM TOPLU
BOY: 1.81
YAŞ: 25
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK BÖLÜMÜ MEZUNU
3 NUMARA
ALARA ERİÇ
BOY: 1.79
YAŞ: 18
UNIVERSITY OF LONDON GOLDSMITHS SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ
4 NUMARA
ŞİRA SAHİLLİ
BOY: 1.78
YAŞ:21
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ
5 NUMARA
İLAYDA GÖKALP
BOY: 1.77
YAŞ: 22
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK BÖLÜMÜ MEZUNU
6 NUMARA
TUANA CEMRE CALBAN
BOY: 1.77
YAŞ: 21
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ İNGİLİZCE MİMARLIK BÖLÜMÜ 4. SINIF ÖĞRENCİSİ
7 NUMARA
NİL ÇUKUR
BOY 1.76
YAŞ: 19
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2.SINIF ÖĞRENCİSİ
8 NUMARA
SEVCAN ÖKSÜZ
BOY: 1.76
YAŞ: 21
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ
9 NUMARA
SENA LEYLA YAVUZ
BOY: 1.75
YAŞ: 22
MEF ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ
10 NUMARA
SU BİGE KORUCU
BOY 1.73
YAŞ: 25
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL DEVLET KONSERVATUVARI OPERA BÖLÜMÜ MEZUNU
11 NUMARA
BİRSU DENİZ AKÖZBEK
BOY:1.71
YAŞ: 21
ANKARA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MODERN DANS BÖLÜMÜ 4. SINIF ÖĞRENCİSİ
12 NUMARA
BİLSEL BUSE KADIOĞLU
BOY: 1.74
YAŞ: 22
TOBB ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 4. SINIF ÖĞRENCİSİ
13 NUMARA
SELİN ŞAHİNGÖZ
BOY: 1.74
YAŞ: 21
LOZAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ BÖLÜMÜ MEZUNU
14 NUMARA
DİLARA KORKMAZ
BOY: 1.77
YAŞ: 23
ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ FİNANS YÜKSEK LİSANS BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ
15 NUMARA
BAŞAK İLHAN
BOY: 1.76
YAŞ: 23
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 4. SINIF ÖĞRENCİSİ
16 NUMARA
BUSE ORCAN
BOY: 1.77
YAŞ: 19
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 1.SINIF ÖĞRENCİSİ
17 NUMARA
BERFİN ANT
BOY: 1.77
YAŞ: 22
MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK BÖLÜMÜ 4. SINIF ÖĞRENCİSİ
18 NUMARA
MERCAN TEZCAN
BOY 1.77
YAŞ: 21
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ
19 NUMARA
BAHAR KOLTUKLU
BOY:1.82
YAŞ: 24
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU
20 NUMARA
CEMRENAZ TURHAN
BOY: 1.82
YAŞ: 23
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ 4. SINIF ÖĞRENCİSİ