Miss Turkey 2021 birincisi belli oldu (Türkiye güzeli Dilara Korkmaz kimdir)

Miss Turkey 2021 güzellik yarışmasının birincisi belli oldu. Miss Turkey güzellik yarışmasını Dilara Korkmaz kazandı ve Türkiye güzeli unvanını aldı.

03.09.2021 - 14:47 | Son Güncelleme : 08.09.2021 - 23:25

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Miss Turkey 2021 güzellik yarışmasının birincisi belli oldu.
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Miss Turkey güzellik yarışmasını Dilara Korkmaz kazandı ve Türkiye güzeli unvanını aldı.
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2. olan Cemrenaz Turhan, Miss Universe’de temsil edecek.
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3. seçilen Şira Sahilli, Türkiye'yi Miss Supranational’da temsil edecek.
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TÜRKİYE GÜZELİ DİLARA KORKMAZ KİMDİR

2021 Miss Turkey seçilen Dilara Korkmaz 23 yaşında. 

Dilara Korkmaz 1.77 cm boyunda 

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Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Finanas Yüksek Lisans Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi
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İŞTE FİNALİSTLER

1 NUMARA

KAYRA TÜRKOVİÇ

BOY: 1.83
YAŞ:19
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ



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2 NUMARA

YEŞİM TOPLU

BOY: 1.81
YAŞ: 25
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK BÖLÜMÜ MEZUNU


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3 NUMARA

ALARA ERİÇ

BOY: 1.79
YAŞ: 18
UNIVERSITY OF LONDON GOLDSMITHS SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ




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4 NUMARA

ŞİRA SAHİLLİ

BOY: 1.78
YAŞ:21
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ



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5 NUMARA

İLAYDA GÖKALP

BOY: 1.77
YAŞ: 22
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK BÖLÜMÜ MEZUNU



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6 NUMARA

TUANA CEMRE CALBAN

BOY: 1.77
YAŞ: 21
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ İNGİLİZCE MİMARLIK BÖLÜMÜ 4. SINIF ÖĞRENCİSİ



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7 NUMARA

NİL ÇUKUR

BOY 1.76
YAŞ: 19
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2.SINIF ÖĞRENCİSİ



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8 NUMARA

SEVCAN ÖKSÜZ

BOY: 1.76
YAŞ: 21
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ


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9 NUMARA

SENA LEYLA YAVUZ

BOY: 1.75
YAŞ: 22
MEF ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ


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10 NUMARA

SU BİGE KORUCU

BOY 1.73
YAŞ: 25
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL DEVLET KONSERVATUVARI OPERA BÖLÜMÜ MEZUNU


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11 NUMARA

BİRSU DENİZ AKÖZBEK

BOY:1.71
YAŞ: 21
ANKARA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MODERN DANS BÖLÜMÜ 4. SINIF ÖĞRENCİSİ


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12 NUMARA

BİLSEL BUSE KADIOĞLU

BOY: 1.74
YAŞ: 22
TOBB ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 4. SINIF ÖĞRENCİSİ



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13 NUMARA

SELİN ŞAHİNGÖZ

BOY: 1.74
YAŞ: 21
LOZAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ BÖLÜMÜ MEZUNU



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14 NUMARA

DİLARA KORKMAZ

BOY: 1.77
YAŞ: 23
ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ FİNANS YÜKSEK LİSANS BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ



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15 NUMARA

BAŞAK İLHAN

BOY: 1.76
YAŞ: 23
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 4. SINIF ÖĞRENCİSİ



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16 NUMARA

BUSE ORCAN

BOY: 1.77
YAŞ: 19
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 1.SINIF ÖĞRENCİSİ


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17 NUMARA

BERFİN ANT

BOY: 1.77
YAŞ: 22
MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK BÖLÜMÜ 4. SINIF ÖĞRENCİSİ



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18 NUMARA

MERCAN TEZCAN

BOY 1.77
YAŞ: 21
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ


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19 NUMARA

BAHAR KOLTUKLU

BOY:1.82
YAŞ: 24
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU


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20 NUMARA

CEMRENAZ TURHAN

BOY: 1.82
YAŞ: 23
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ 4. SINIF ÖĞRENCİSİ

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