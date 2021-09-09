Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz hakkında merak edilenler

Miss Turkey 2021 güzellik yarışmasının birincisi Dilara Korkmaz oldu. Peki Dilara Korkmaz kimdir? İşte hakkında merak edilenler ve sosyal medyasından öne çıkanlar...

ntv.com.tr 09.09.2021 - 09:05 | Son Güncelleme : 09.09.2021 - 10:01

Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz hakkında merak edilenler - 1
Miss Turkey 2021'i Dilara Korkmaz kazandı. Tescilli güzel birincilik tacını taktı.
Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz hakkında merak edilenler - 2
Korkmaz Türkiye'yi Türkiye'yi Miss World'de, 2. olan Cemrenaz Turhan ise Miss Universe’de temsil edecek. 3. seçilen Şira Sahilli de Türkiye'yi Miss Supranational’da temsil edecek.
Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz hakkında merak edilenler - 3
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Finans Yüksek Lisans Bölümü 2. sınıf öğrencisi ola Korkmaz, 1.77 boyunda ve 23 yaşında.
Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz hakkında merak edilenler - 4
İşte Kokrmaz'ın 22 bin takipçili Instagram hesabından öne çıkan diğer kareler...
Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz hakkında merak edilenler - 5
Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz hakkında merak edilenler - 6
Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz hakkında merak edilenler - 7
Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz hakkında merak edilenler - 8
Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz hakkında merak edilenler - 9
Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz hakkında merak edilenler - 10
Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz hakkında merak edilenler - 11
Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz hakkında merak edilenler - 12
Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz hakkında merak edilenler - 13
Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz hakkında merak edilenler - 14
Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz hakkında merak edilenler - 15
Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz hakkında merak edilenler - 16
Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz hakkında merak edilenler - 17
Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz hakkında merak edilenler - 18
Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz hakkında merak edilenler - 19
Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz hakkında merak edilenler - 20
Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz hakkında merak edilenler - 21
Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz hakkında merak edilenler - 22
Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz hakkında merak edilenler - 23
Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz hakkında merak edilenler - 24
Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz hakkında merak edilenler - 25

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