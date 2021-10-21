Miss Turkey 2021 güzeli Dilara Korkmaz: 16 saat aç kalıyorum

Haberler - ntv.com.tr 21.10.2021 - 07:08 | Son Güncelleme : 21.10.2021 - 07:11
Son olarak Azra Akın’dan sonra dünyada pek ses getiremedik. Bu sene şeytanın bacağını siz kırabilecek misiniz?
- Kesinlikle şeytanın bacağını kırabileceğime inanıyorum. Çok yoğun bir tempo içinde çalışıyorum, Dilara'nın en iyi versiyonunu yaratmak için elimden ne geliyorsa yapıyorum. Sadece kendimi değil ülkemi temsil etmek omuzlarımda çok büyük bir yük ama bu yükü çok güzel sırtlandım. Spor yapıyorum, kendime çok iyi bakıyorum. Neden olmasın?
Birinci olduktan sonra hakkınızda birçok şey yazılmaya başladı. Kendinizi Google'ladınız mı, internette sizinle ilgili doğru bilinen yanlış var mıdır?
- Tabii ki kendimi Google'ladım. Dilara Korkmaz yazınca çok hoşuma gitti. İnsan kendini aratır bakar ben önceden de aratırdım bir şey çıkmıyordu şimdi dolu haber ve fotoğraf var bu beni mutlu ediyor. Bazı yerlerde 97 doğumlu olduğum yazılıyor aslında 98'liyim. İnsanlar 'Beli çok düz, çok kalın' gibi yorumlar yazmış ama o görüntü giydiğimiz mayodan kaynaklı. Bu arada belim 63 cm, daha ne kadar ince olabilir? Kalçam 91 cm.
(Fotoğraf: Miss Turkey)
Miss Turkey'de birinci olan adayların çoğu uzun yıllardır göz önünde kalmayı başardı. Silinip gidenler de oldu. Siz nasıl bir yol izleyeceksiniz, bundan sonraki kariyer planınız nedir, kendinizi nerede görmek istiyorsunuz?
- Şu anda kendime net bir kariyer planı oluşturmadım çünkü önceliklerim var. İlk önce ülkemi en güzel şekilde temsil edeceğim. Sonrasında ocak ayında eğitimimi tamamlayacağım. Ankara'da Atılım Üniversite'sinde tam burslu olarak Maliye bölümünü ikincilikle bitirdim. Şimdi Ankara Üniversitesi'nde Finans bölümünde yüksek lisans yapıyorum. Hayatı sindire sindire ilerlemek istiyorum. Önümü net şekilde görebilmek için çok erken ama kendimi ekranda görmek çok istiyorum.
(Fotoğraf: Miss Turkey)