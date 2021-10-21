Miss Turkey 2021 güzeli Dilara Korkmaz: 16 saat aç kalıyorum

Miss Turkey 2021'de birinci seçilerek tescilli güzel olan ve Miss World hazırlıklarına başlayan Dilara Korkmaz, "Haftanın beş günü spordayım, 16 saat aç kalıyorum. Dilara'nın en iyi versiyonunu yaratmak için elimden ne geliyorsa yapıyorum" diyor. Miss World'de Azra Akın'ın ardından şeytanın bacağını kırabileceğine inandığını dile getiren Korkmaz, torpil ve estetik tartışmaları hakkında da açıklamalarda bulundu.

(Batuhan DURMUŞ / batuhan.durmus@ntv.com.tr)

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"BU SENE O SENE" DEDİM Yarışmaya katılma kararını nasıl ve ne zaman verdiniz?



- Miss Turkey bana yabancı bir yarışma değildi. Ablam Dilay Korkmaz zaten eski Miss Turkey güzellerindendi. Ablamın yaşadığı heyecanı ve mutluluğu gördüğüm için hayatımın bir yerinde mutlaka bunu deneyimlemek istiyordum. Katılmak için eğitim hayatımın ilerlemesini bekledim. Önceliklerimi tamamladıktan sonra "Bu sene o sene" dedim ve başvurumu yaptım.

"DUYGULARIM TARİFSİZ" İsminiz açıklandıktan sonra tacı takarak tescilli güzel oldunuz. O anlarda neler hissettiniz, şu an neler hissediyorsunuz?



- Birinci olduğum anda hislerim çok yoğundu ama yaşayamadım çünkü önceden verilmiş bir koreografi vardı. Aklımda daha önceden yapılmış bir plan olmasına rağmen o anda duygularımı hiç yaşayamadım. Hatta seçildikten sonra arkada annemleri gördüm. Onlara "Anne ne oluyor, kafamda taç ben ne yaşıyorum" dedim. Yaşadığım duyguları tarif edemiyorum. İlk iki hafta "Ben gerçekten Türkiye güzeli oldum" diyordum. Benim için büyük gurur, kendime geldim ve olayları sindirebildim şu anda çok mutluyum. Benim için çok güzel bir başlangıç... "

"ESTETİKLİ ADAYLAR YARIŞMAYA KATILABİLİR" Geçtiğimiz dönemlerde estetik tartışmaları çok gündeme geldi. Siz kendinizde estetik olmadığını söylediniz aktardınız ancak bu tartışmalara yorumunuz nedir, sizce güzellik yarışmalarında estetikli adaylar olmalı mı yoksa daha doğal ve organik mi olmalı?



- Estetikli adaylar yarışmaya katılabilir, bir engel göremiyorum. İnsan kendini nasıl iyi hissediyor ve nasıl görmek istiyorsa estetik yaptırabilir. Karşı değilim kafamda böyle bir şey şimdilik yok ama ileride ufak dokunuşlara ihtiyacım olursa neden yaptırmayayım? Tamamen insanın iç dünyasıyla alakalı bir durum.

"GÜZELLER HAYATA 1-0 ÖNDE BAŞLAYABİLİR" Geçtiğimiz günlerde usta sanatçı Filiz Akın, "Daha bebekken bile herkes güzel çocuklara sempati duyar ve daha sevecen davranır. Bu güzel bebeklerin ileriki hayatlarında, hem iş hem özel hayatlarında seçme şansları daha fazla olur. Genç kız, güzel ve yoksul olsa da hayat ona arka çıkar çoğu zaman. Fakir gelip, fakir gitmez. Kimi zaman, zengin bir insanın eşi olup gecekondudan havuzlu evlere transfer olur" dedi. Katılır mısınız bu yoruma?



- Güzellik dediğimiz şey neye göre, kime göre? Bu çok göreceli bir kavram. Benim için güzellik bütün bir kavram. Ruh güzelliği, bedeni, bakımı gibi... Eğer benim güzellik algıma göre ise güzeller hayata 1-0 önde başlayabilir. Bir kere o pozitif enerji insana yansır. Ruh güzelliği ve beden güzelliği karşı tarafa çok çabuk geçebilir.

"TORPİL KELİMESİ SAYGISIZCA" Her yıl bu sene size de olduğu gibi birinciye bir kesim tarafından "Torpilli güzel" deniyor ve iddialar ortaya atılıyor. Bu konu hakkında neler söylersiniz?



- Ben torpil kelimesinin kesinlikle saygısızca olduğunu düşünüyorum. Orada çok saygın ve değerli jüri üyeleri var. Onların torpil yapabileceğini insanlar nasıl düşünebiliyor. Çok sığ bir düşünce... Sosyal medyadan herkes her türlü yorumu yapabiliyor o yüzden çok normal buluyorum. Ben seçilmeseydim benim profilime girip "Sen hak ediyordun birinciliği" diyeceklerdi.

"VENEZUELA'DAN ÇIKMASI TESADÜF" Dünya birincileri genelde Venezuela'dan çıkıyor. Sizce bunun sırrı var mıdır, denk mi geliyor?



- Evet Venezuela'dan dünya güzelleri çıktığını biliyorum. Çok araştırmadım ancak ben bunun bir tesadüf olduğunu düşünüyorum.

"ŞEYTANIN BACAĞINI KIRABİLİRİM" Son olarak Azra Akın’dan sonra dünyada pek ses getiremedik. Bu sene şeytanın bacağını siz kırabilecek misiniz?

- Kesinlikle şeytanın bacağını kırabileceğime inanıyorum. Çok yoğun bir tempo içinde çalışıyorum, Dilara'nın en iyi versiyonunu yaratmak için elimden ne geliyorsa yapıyorum. Sadece kendimi değil ülkemi temsil etmek omuzlarımda çok büyük bir yük ama bu yükü çok güzel sırtlandım. Spor yapıyorum, kendime çok iyi bakıyorum. Neden olmasın?

"BELİM DAHA NE KADAR İNCE OLABİLİR?" Birinci olduktan sonra hakkınızda birçok şey yazılmaya başladı. Kendinizi Google'ladınız mı, internette sizinle ilgili doğru bilinen yanlış var mıdır?



- Tabii ki kendimi Google'ladım. Dilara Korkmaz yazınca çok hoşuma gitti. İnsan kendini aratır bakar ben önceden de aratırdım bir şey çıkmıyordu şimdi dolu haber ve fotoğraf var bu beni mutlu ediyor. Bazı yerlerde 97 doğumlu olduğum yazılıyor aslında 98'liyim. İnsanlar 'Beli çok düz, çok kalın' gibi yorumlar yazmış ama o görüntü giydiğimiz mayodan kaynaklı. Bu arada belim 63 cm, daha ne kadar ince olabilir? Kalçam 91 cm. (Fotoğraf: Miss Turkey)

"SÜREKLİ İLGİ GÖRMEK İSTİYORUM" Kendinde beğendiğiniz ve beğenmediğiniz özellikleriniz nelerdir?



- Ne olursa olsun pozitif tarafa odaklanmayı iyi biliyorum. Benim için hayat kurtarıcı oluyor. Beğenmediğim yönüm yakınlarım tarafından sürekli ilgi görmek istiyorum.

"SAĞLIK SİSTEMİ TÜM DÜNYADA EŞİT OLMALI" Elinde bir sihirli değnek olsa dünyada neyi değiştirmek isterdiniz?



- Şiddet kavramının tamamen ortadan kalkmasını ve sağlık sisteminin tüm dünyada eşit olmasını sağlardım.

"16 SAAT AÇ KALIYORUM" Miss World hazırlıklarınız nasıl gidiyor bu süreçte nasıl besleniyorsunuz, neler yapıyorsunuz?



- Kişisel olarak çalıştığım bir koçum var. Haftanın beş günü bedenime odaklı çok ağır sporlar yapıyorum. Normal zamanda da ben zaten spor yapıyordum ancak bu süreçte hızlandırdım ve çoğalttım. Spor beni motive ediyor. Nasıl besleniyorum? Öncelikle *İf (Oruç diyeti) yapıyorum ve 16 saat aç kalıyorum. Günün 16 saatini aç geçiriyorum. Örneğin akşam 5'te yemek yemeyi kesiyorum sabah 9'a kadar bir şey yemiyorum. Sadece arada su içiyorum. Sağlıklı beslenmeyi sevdiğim için kendime tarifler yapıyorum ve protein ağırlık besleniyorum. Gün içerisinde vitaminler alıyorum. Özel bir karışımım yok.



*İf diyeti nedir?



Intermittent Fasting diyeti olarak bilinmektedir. İf Diyeti aslında son dönemlerde oldukça popüler haline gelen ve kişilerde hızlı yağ yakımı sağlayan bir diyettir. Bu diyetin ülkemizde bilinen adı ise oruç diyetidir.

"ÜLKEMİ EN GÜZEL ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİM" Miss Turkey'de birinci olan adayların çoğu uzun yıllardır göz önünde kalmayı başardı. Silinip gidenler de oldu. Siz nasıl bir yol izleyeceksiniz, bundan sonraki kariyer planınız nedir, kendinizi nerede görmek istiyorsunuz?



- Şu anda kendime net bir kariyer planı oluşturmadım çünkü önceliklerim var. İlk önce ülkemi en güzel şekilde temsil edeceğim. Sonrasında ocak ayında eğitimimi tamamlayacağım. Ankara'da Atılım Üniversite'sinde tam burslu olarak Maliye bölümünü ikincilikle bitirdim. Şimdi Ankara Üniversitesi'nde Finans bölümünde yüksek lisans yapıyorum. Hayatı sindire sindire ilerlemek istiyorum. Önümü net şekilde görebilmek için çok erken ama kendimi ekranda görmek çok istiyorum. (Fotoğraf: Miss Turkey)

"PLANLAR YAPARKEN HAYAT BENİM İÇİN PLANLARINI YAPMIŞ OLUYOR" Ekranda kendinizi nasıl görmek istiyorsunuz?



- Oyunculuk olabilir diye düşünüyorum. Oyunculuk için yurt dışında eğitim alma şansım var. Onu da düşünüyorum. Ama dediğim gibi şu an çok erken. Önüme çıkan fırsatları çok iyi şekilde değerlendireceğim aslında ne çıkar bilemeyiz. Hayat için planlar yapıyorum ama hayat benim için planları yapmış oluyor. Hepsi çöpe gidiyor.