Miss Turkey 2025 birincisi belli oldu. Tacını 1995 Türkiye güzeli taktı
20.12.2025 09:14
Son Güncelleme: 20.12.2025 09:20
NTV - Haber Merkezi
Miss Turkey 2025 güzellik yarışmasının birincisi açıklandı. Yüzlerce aday arasından seçilen Sıla Saraydemir, Türkiye’nin yeni güzellik kraliçesi oldu.
1980 yılından beri düzenlenen Miss Turkey yarışması, bu yıl 43'üncü kez düzenlendi. Binlerce başvurunun yapıldığı yarışmada 130 genç kadın ön elemeyi geçti.
Sonrasında yapılan değerlendirmede ise ilk 20'ye girmeyi başaran Miss Turkey adayları, 19 Aralık akşamı gerçekleşen final gecesinde jüri karşısına çıktı.
2025 Miss Turkey'in jüri koltuğunda; Miss Turkey Başkanı Can Sandıkçıoğlu, Sabit Akkaya, Demet Şener, Kerim Senayi, Nursena Say, Gürhan Sayar, Şevval Şahin ve Yasin Soy yer aldı.
Sunuculuğunu Özge Ulusoy'un üstlendiği gecede, jüri üyeleri Miss World ve Miss Supranational’ı seçti.
İŞTE YENİ TÜRKİYE GÜZELİ
Gecenin sonunda yeni Türkiye güzeli belli oldu. Miss Turkey 2025 güzellik yarışmasının birincisi 20 numarayla sahneye çıkan Sıla Saraydemir oldu.
TACINI DEMET ŞENER'DEN ALDI
Birinci seçilen Sıla Saraydemir'e tacını, 1995 yılında Türkiye güzeli seçilen Demet Şener taktı. Jüri üyeleri arasında da yer alan Şener, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.
22 yaşında ve 1.80 boyunda olan Sıla Saraydemir, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü’nde dördüncü sınıf öğrenci.
Türkiye'nin en güzel kızı seçilerek tacını takan Sıla Saraydemir, ülkemizi Miss World'de temsil edecek.
Yarışmada 2'nciliği elde eden İlayda Güvenç, ülkemizi Miss Supranational'da temsil edecek. Ankara MBA Koleji mezunu İlayda Güvenç, 22 yaşında ve 1.82 boyunda.
Öte yandan Miss Turkey'de ilk 5'e kalan isimler arasında Zeynep Arslan, Irmak Dokuzluoğlu ve Yasemin Serpil vardı.