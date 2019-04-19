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Miss Turkey ikincisi Tara ve tescilli güzeller tatilde

Miss Turkey 2018'de ikinci alan, Türkiye eski güzeli Özlem Kaymaz'ın kızı Tara De Vries ve tescilli güzellerle tatile çıktı.

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    Miss Turkey'de ikinci olan ve 2018'de yapılan Kainat Güzellik Yarışması'nda ülkemizi temsil eden Tara De Vries İngiltere ve Mısır'ın güzellik kraliçeleriyle tatile gitti.


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    Aralık 2018'de yapılan Kainat Güzellik Yarışması'nda dereceye giremeyen Tara, buradaki yarışmacı arkadaşlarından bazılarıyla Mısır'da tatil yapıyor.


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    20 yaşındaki Tara, Mısır'da çekilen kareleri sosyal medyadan da yayınlıyor.


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    Tara'ya yarışmadan Kentish Rogers ve Nariman Khaled gibi isimler de eşlik ediyor.


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    Miss Universe'te Türkiye'yi temsil eden ancak dereye giremeyen Tara De Vries yarışmanın ardından, "Zaten kimin kazanacağı belliydi" dedi.
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    Sosyal medyadan da mesaj paylaşan Miss Turkey ikincisi Tara, "Ülkemi bana yakışır bir şekilde temsil ettim" sözlerini dile getirmişti.

    İşte Tara'nın Mısır tatilinden yansıyan diğer kareleri...

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