Miss Turkey ikincisi Tara ve tescilli güzeller tatilde
Miss Turkey 2018'de ikinci alan, Türkiye eski güzeli Özlem Kaymaz'ın kızı Tara De Vries ve tescilli güzellerle tatile çıktı.
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1Miss Turkey'de ikinci olan ve 2018'de yapılan Kainat Güzellik Yarışması'nda ülkemizi temsil eden Tara De Vries İngiltere ve Mısır'ın güzellik kraliçeleriyle tatile gitti.
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2Aralık 2018'de yapılan Kainat Güzellik Yarışması'nda dereceye giremeyen Tara, buradaki yarışmacı arkadaşlarından bazılarıyla Mısır'da tatil yapıyor.
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320 yaşındaki Tara, Mısır'da çekilen kareleri sosyal medyadan da yayınlıyor.
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4Tara'ya yarışmadan Kentish Rogers ve Nariman Khaled gibi isimler de eşlik ediyor.
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5Miss Universe'te Türkiye'yi temsil eden ancak dereye giremeyen Tara De Vries yarışmanın ardından, "Zaten kimin kazanacağı belliydi" dedi.
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Sosyal medyadan da mesaj paylaşan Miss Turkey ikincisi Tara, "Ülkemi bana yakışır bir şekilde temsil ettim" sözlerini dile getirmişti.
İşte Tara'nın Mısır tatilinden yansıyan diğer kareleri...
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