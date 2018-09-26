Miss Turkey Universe 2018 güzeli Tara Madelein De Vries'in Miss Universe 2018'deki (Kainat Güzellik Yarışması) rakipleri
ntv.com.tr
Türkiye'nin güzellik yarışmasında ikinci olarak Miss Turkey Universe 2018 güzeli seçilen Tara Madelein De Vries, 17 Aralık'ta düzenlenecek Miss Universe 2018 (Kainat Güzellik Yarışması) yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek. 1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz'ın kızı olan Tara Madelein De Vries'in Miss Universe 2018'deki rakipleri kimler? İşte Miss Universe 2018'e (Kainat Güzellik Yarışması) katılacak isimler...
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11992 yılında Türkiye Güzeli seçilen Özlem Kaymaz'ın kızı Tara Madelein De Vries 226 aday arasından ilk 20'ye girerek 2018 Miss Turkey adayı oldu. 19 yaşındaki, 1.77 metre boyundaki güzel, Miss Turkey Universe 2018 seçildi.
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2Bu yıl 17 Aralık'ta Tayland'da düzenlenecek olan Miss Universe 2018'de (Kainat Güzellik Yarışması) Türkiye'yi temsil edecek olan De Vries'ın (soldaki) dünyanın farklı ülkelerinden rakipleri belli oldu. İşte Tara Madelein De Vries'ın Miss Universe 2018 (Kainat Güzellik Yarışması) rakipleri...
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3
Miss Bahamalar 2018 Yasmine Cooke
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4
Miss Bahamalar 2018 Yasmine Cooke
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5
Miss Bulgaristan 2018 Gabriela Topalowa
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6
Miss Bulgaristan 2018 Gabriela Topalowa
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7
Miss İzlanda 2018 Katrín Lea Elenudóttir
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8
Miss İzlanda 2018 Katrín Lea Elenudóttir
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9
Miss Amerika 2018 Sarah Rose Summers
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10
Miss Rusya 2018 Yulia Polyachikhina
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11
Miss Fransa 2018 Maëva Coucke
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12
Miss Meksika 2018 Andrea Toscana
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13
Miss Porto Riko 2018 Kiara Liz Ortega
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14
Miss Porto Riko 2018 Kiara Liz Ortega
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15
Miss İsviçre 2018 Jastina Doreenwho
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16
Miss İsviçre 2018 Jastina Doreenwho
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17
Miss Çekya 2018 Lea Šteflíčková
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18
Miss Çekya 2018 Lea Šteflíčková
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19
Miss Singapur 2018 Zahra Kahnum
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20
Miss Almanya 2018 Celine Willers
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21
Miss Almanya 2018 Celine Willers
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22
Miss İrlanda 2018 Grainne Gallanah
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23
Miss Kanada 2018 Marta Stepien
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24
Miss Kanada 2018 Marta Stepien
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25
Miss Uruguay 2018 Sofia Marrero
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26
Miss Gana 2018 Diata Hoggar
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27
Miss Gana 2018 Diata Hoggar
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28
Miss Barbados 2018 Meghan Theobalds
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29
Miss Barbados 2018 Meghan Theobalds
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30
Miss Hindistan 2018 Nehal Chudasama
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31
Miss Hindistan 2018 Nehal Chudasama
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32
Miss Filipinler 2018 Catriona Gray
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33
Miss Filipinler 2018 Catriona Gray
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34
Miss Kosta Rika 2018 Natalia Carvajal
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35
Miss Dominik Cumhuriyeti 2018 Aldy Bernard
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36
Miss Dominik Cumhuriyeti 2018 Aldy Bernard
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37
Miss Saint Lucia 2018 Angella Dalsou
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38
Miss Saint Lucia 2018 Angella Dalsou
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39
Miss Angola 2018 Ana Liliana Avião
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40
Miss Haiti 2018 Samantha Colas
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41
Miss Haiti 2018 Samantha Colas
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42
Miss Arnavutluk 2018 Trejsi Sejdini
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43
Miss Arnavutluk 2018 Trejsi Sejdini
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44
Miss Laos 2018 On-anong Homsombath
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45
Miss Laos 2018 On-anong Homsombath
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46
Miss Panama 2018 Rosa Montezuma
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47
Miss Panama 2018 Rosa Montezuma
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48
Miss Burma 2018 Hnin Thway Yu Aung
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49
Miss Burma 2018 Hnin Thway Yu Aung
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50
Miss Namibya 2018 Selma Kamanya
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51
Miss Çin 2018 Meisu Qin
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52
Miss Mauritius 2018 Varsha Ragoobarsing
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53
Miss Mauritius 2018 Varsha Ragoobarsing
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54
Miss İngiltere 2018 Dee-Ann Kentish-Rogers
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55
Miss İngiltere 2018 Dee-Ann Kentish-Rogers
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56
Miss Hollanda 2018 Rahima Ayla Dirkse
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57
Miss Hollanda 2018 Rahima Ayla Dirkse
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58
Miss Nepal 2018 Manita Devkota
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59
Miss Nepal 2018 Manita Devkota
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60
Miss Jamaika 2018 Emily Maddison
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61
Miss Paraguay 2018 Belén Alderete
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62
Miss Paraguay 2018 Belén Alderete
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63
Miss Belize 2018 Jenilli Fraser
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64
Miss Belize 2018 Jenilli Fraser
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65
Miss Hırvatistan 2018 Mia Pojatina
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66
Miss Japonya 2018 Yuumi Kato
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67
Miss Norveç 2018 Susanne Guttorm
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68
Miss Norveç 2018 Susanne Guttorm
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69
Miss Bolivya 2018 Joyce Prado
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70
Miss Kore 2018 Baek Ji-hyun
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71
Miss Kore 2018 Baek Ji-hyun
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72
Miss Aruba 2018 Kimberly Julsing
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73
Miss Aruba 2018 Kimberly Julsing
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74
Miss El Salvador 2018 Marisela De Montecristo
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75
Miss El Salvador 2018 Marisela De Montecristo
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76
Miss Zambiya 2018 Melba Shakabozha
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77
Miss Zambiya 2018 Melba Shakabozha
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78
Miss Şili 2018 Andrea Díaz
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79
Miss Şili 2018 Andrea Díaz
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80
Miss Ukrayna 2018 Karyna Zhosan
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81
Miss Gürcistan 2018 Lara Yan
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82
Miss İsrail 2018 Nicole Reznikov
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83
Miss Tayland 2018 Sophida Kanchanarin
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84
Miss Kamboçya 2018 Rern Sinat
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85
Miss Malta 2018 Francesca Mifsud
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86
Miss Ekvador 2018 Virginia Limongi
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87
Miss Kosova 2018 Zana Berisha
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88
Miss İspanya 2018 Angela Ponce
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89
Miss Ermenistan 2018 Eliza Muradyan
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90
Miss Avustralya 2018 Francesca Hung
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91
Miss Yeni Zelanda 2018 Estelle Curd
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92
Miss Brezilya 2018 Mayra Dias
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93
Miss Güney Afrika 2018 Tamaryn Green
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94
Miss Endonezya 2018 Sonia Fergina Citra
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95
Miss Nikaragua 2018 Adriana Paniagua
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96
Miss Vietnam 2018 H’Hen Nie
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97
Miss Belçika 2018 Angeline Flor Pua
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98
Miss Malezya 2018 Jane Teoh
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99
Miss Peru 2018 Romina Lazano
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100
Miss Peru 2018 Romina Lazano